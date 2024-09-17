16 сентября во время несения службы в суточном наряде военнослужащий по контракту одной из войсковых частей Арысского гарнизона получил ранение в голову из травматического оружия, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Шымкентского гарнизона.

По предварительной информации, военнослужащий по контракту совершил попытку суицида на фоне семейно-бытового конфликта. Военнослужащий по контракту доставлен в районную больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

– На данный момент состояние здоровья оценивается как стабильно тяжелое. Угрозы жизни не имеется. По факту ранения возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе Шымкентского гарнизона.

На фоне многочисленных трагедий в рядах вооруженных сил, казахстанцы создали петицию по отмене обязательной воинской службы. Ранее в Министерстве обороны прокомментировали гибель солдата-срочника от пулевого ранения в Актау. Отметим: солдат-срочник получил смертельное ранение на полигоне в Мангистау. Он скончался по пути в больницу. По данным пресс-службы Актауского гарнизона, смерть наступила в результате нарушения правил обращения с оружием.

Отец погибшего срочника обратился к министру обороны.