На сайте e-Petition появилась петиция об отмене срочной службы в Казахстане. По мнению авторов, эта тема становится особенно актуальной на фоне трагических случаев смертей военнослужащих, которые подчеркивают недостатки текущей системы. Несчастные случаи, суициды и другие трагедии, связанные с неуставными отношениями, неподготовленностью или недостаточным медицинским контролем, ставят под сомнение целесообразность продолжения срочной службы.

Одной из основных причин трагических случаев в армии Казахстана являются неуставные отношения, также известные как "дедовщина". Призывники, которые не проходят полноценную психологическую подготовку и адаптацию, становятся жертвами насилия и давления со стороны старших солдат. Это приводит к серьезным психологическим травмам и даже к суицидам.

Кроме этого срочная служба часто не обеспечивает должного уровня подготовки. Призывники проходят только базовое обучение, что недостаточно для эффективного выполнения сложных военных задач. Это особенно актуально в условиях современных технологий и изменившегося характера военных конфликтов, где требуются профессиональные кадры.

Ещё одна проблема - это отсутствие достаточного медицинского контроля и безопасности. Во время срочной службы призывники часто сталкиваются с проблемами медицинского характера, которые не всегда своевременно выявляются. Недостаточный медицинский контроль перед призывом и во время службы приводит к случаям смертей от заболеваний, которые могли быть предотвращены.

Вместе с тем, многие молодые люди не справляются с психологическим давлением, связанным с армейской службой. Недостаток психологической поддержки и непонимание со стороны командиров усугубляют эту проблему. Как результат, фиксируются случаи самоубийств среди солдат, особенно на фоне дедовщины и тяжелой адаптации к армейской среде.

Отсутствие личной мотивации и смысла службы для призывников также является не маловажной проблемой. Срочная служба воспринимается многими как обязательство, которое ограничивает их личную свободу и карьерные возможности. Это ведет к низкой мотивации у солдат, что, в свою очередь, снижает их боевую эффективность и может способствовать повышению числа несчастных случаев.

– Смерти среди призывников в Казахстане подчеркивают уязвимость срочной службы, особенно в условиях неуставных отношений, недостаточной подготовки и отсутствия эффективного медицинского контроля. Переход на профессиональную армию не только улучшил бы безопасность и условия службы, но и повысил бы уровень квалификации военнослужащих, сократив число трагических инцидентов, - говорится в тексте петиции.

Пока петицию подписали чуть более 50 человек.

Напомним, 7 сентября на полигоне в Мангистауской области произошла трагедия – 19-летний солдат Марат Ерболулы Баркулов, проходивший срочную службу, погиб от выстрела в лицо. Позже отец убитого военнослужащего обратился к министру обороны Казахстана Руслану Жаксылыкову. Подозреваемым признали командира. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что солдат воинской части 5571 Нацгвардии в Алматы Ербаян Мухтар находился в коме почти полгода. Официальная версия гласит о том, солдат якобы упал в туалете и ударился головой о плитку. Родители парня в эту версию не верят. В Нацгвардии отметили, что следствие проводит экспертизы, а само досудебное расследование продолжается.



