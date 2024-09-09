Солдат-срочник получил смертельное ранение на полигоне «Оймаша» в Мангистау.

Солдат-срочник получил смертельное ранение на полигоне в Мангистау седьмого сентября. Его срочно доставили в больницу Актау, однако по пути он скончался. По данным пресс-службы Актауского гарнизона, смерть наступила в результате нарушения правил обращения с оружием.

В главной военной прокуратуре прокомментировали гибель срочника-солдата. По информации госоргана, командир взвода одной из воинских частей Минобороны в Актау на территории полигона «Оймаша» выстрелил из табельного пистолета ПМ в рядового, от которого последний скончался.

— В этот же день Западным региональным военно-следственным управлением начато досудебное расследование по факту умышленного убийства по части 1 статьи 99 УК РК. Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания в Актау. Проводится необходимый комплекс следственных мероприятий для установления причин и иных обстоятельств преступления, — говорится в сообщении главной военной прокуратуры.

По делу назначили процессуального прокурора.