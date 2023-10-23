Общественник Казахстана Кирилл Павлов на своей странице Facebook опубликовал информацию о том, что в чатах ЗКО распространяется информация о наборе профессиональных охотников на отстрел сайгаков. За убийство одного животного, якобы в министерстве экологии готовы заплатить четыре тысячи тенге.

– Бригада должна состоять из 3-4 человек, иметь собственный грузовой транспорт. В состав бригады должны входить водитель, два стрелка и помощник. Договоры будут заключаться с Охотзоопром. Добыча осуществляется в ночное время с использованием выносного источника света, с использованием гладкоствольных ружей с пулевыми патронами, либо из нарезного оружия (за исключением нарезного оружия под патрон бокового (кольцевого) воспламенения) с применением патронов с экспансивной-полуоболочечной пулей. Стрельба проводится исключительно в голову или шею животного для быстрого умерщвления и обеспечения качественного выхода мясной продукции, - написал общественник.

Судя по тексту рассылки в чатах, стрелки должны иметь собственное оружие, боеприпасы, действующий охотничий билет и разрешение на оружие, обладать навыками стрельбы и безопасно обращаться с оружием. После добычи туши должны быть очищены от внутренностей и без съема шкуры доставлены утром того же дня на приемочный пункт. Внутренние органы собираются в специальную емкость для дальнейшей утилизации. Установленная норма за одну смену - 100 голов. Все снаряжения, оружие, боеприпасы, питание, навигационные приборы, транспорт и ГСМ являются собственностью бригады.