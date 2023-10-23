Общественник Казахстана Кирилл Павлов на своей странице Facebook опубликовал информацию о том, что в чатах ЗКО распространяется информация о наборе профессиональных охотников на отстрел сайгаков. За убийство одного животного, якобы в министерстве экологии готовы заплатить четыре тысячи тенге.
– Бригада должна состоять из 3-4 человек, иметь собственный грузовой транспорт. В состав бригады должны входить водитель, два стрелка и помощник. Договоры будут заключаться с Охотзоопром. Добыча осуществляется в ночное время с использованием выносного источника света, с использованием гладкоствольных ружей с пулевыми патронами, либо из нарезного оружия (за исключением нарезного оружия под патрон бокового (кольцевого) воспламенения) с применением патронов с экспансивной-полуоболочечной пулей. Стрельба проводится исключительно в голову или шею животного для быстрого умерщвления и обеспечения качественного выхода мясной продукции, - написал общественник.
Судя по тексту рассылки в чатах, стрелки должны иметь собственное оружие, боеприпасы, действующий охотничий билет и разрешение на оружие, обладать навыками стрельбы и безопасно обращаться с оружием. После добычи туши должны быть очищены от внутренностей и без съема шкуры доставлены утром того же дня на приемочный пункт. Внутренние органы собираются в специальную емкость для дальнейшей утилизации. Установленная норма за одну смену - 100 голов. Все снаряжения, оружие, боеприпасы, питание, навигационные приборы, транспорт и ГСМ являются собственностью бригады.
– Классно! Давайте уничтожим весь животный мир Казахстана! - заключил Кирилл Павлов.
Казахстанцы такую идею не поддержали и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания. А истинная цель истребления животных - это их рога, которые стоят немалых денег.
19 октября журналисты "МГ" обратились в Комитет лесного хозяйства и животного мира министерства экологии РК и попросили прокомментировать рассылку. Однако ответа мы не получили. Задать вопросы журналисты не смогли и руководителям территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО и РГКП "Охотзоопром", нам не удалось связаться с ними.
Редакция направила письменный запрос в Министерство экологии РК и при получении ответа, он будет опубликован.
Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. По результатам весеннего авиаучёта этого года, только уральская популяция составила 1,8 миллиона особей. В конце года численность сайгаков может составить около 2,6 миллионов.
На нашествие животных не раз жаловались фермеры: парнокопытные вытаптывают сенокосы, на пастбищах не остаётся травы для домашнего скота. Позже стало известно, что сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. С шестого октября власти заявили, что отлову подлежат 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать.