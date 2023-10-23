Белые, лососевые, бордовые, розовые, желтые, красные и еще многих разных оттенков хризантема мультифлора благоухала в сельском клубе с.Мичуринское. Это в минувшие выходные для горожан была представлена десятая выставка живых цветов. Хозяйка всего этого прекрасного осеннего рая Валентина Горбунова, приветливо рассказывала о своих питомцах и делилась советами по их разведению.

Ни один цветок не сравнить с хризантемой: летом она придает грядке зелень, а осенью… радует всех своим разноцветьем и сладковатым ароматом. Когда уже все цветы отцвели, хризантема только набирает свою силу, чем и украшает дворы и сады.

Валентина Анатольевна Горбунова более двенадцати лет занимается разведением осенней красавицы. За это время провела девять выставок. У нее свыше 100 сортов хризантем и единственная в Казахстане коллекция, которую она выставляет каждый год. Также, каждый год коллекция обновляется на порядка 30 сортов. Но в этом году садовод полностью заменила старую коллекцию на новую. Приобретает она рассаду с Юга, Украины, Ростовской области, Балаково. У нее есть корейская зимующая срезочная, хризантема мультифлора – шаровидная форма куста, ампельная, которая свисает и растет в подвесном кашпо, горшечная хризантема крупноцветковая, каскадная.

Каких только оттенков не было на выставке. Посетители останавливались у каждого кустика хризантемы, разглядывая, удивлялись цветам, нюхали, обязательно фотографировались в специально подготовленных фотозонах. Женщины СДЖ помогли оформить зал в осеннем стиле, принеся овощи, сено, кролика, попугаев. Был даже уголок с цветами и тыквами. В мероприятии приняли участие и поддержали Валентину Горбунову, украсив выставку своей композицией «Осень во дворе», ученики СОШ №23. А также вписались в убранство зала около 15 картин художников Арт студии «Палитра».

Валентина Анатольевна давала интервью, тут же раздавала советы, рекомендации, отвечала на вопросы посетителей и цветоводов, консультировала по уходу за прекрасными цветами.

– Хризантемы есть шаровидной формы – это у нее заложено генетически. Как вы бы ее не посадили – будет шар. Есть срезочные, которые растут высокими, есть корейская зимующая. Все, что растет у меня – это сорта, пригодные для нашего региона. Так, самый редкий сорт – это Тula, цветы салатного оттенка. Хризантема – цветок осени, и зацветает только тогда, когда наступают короткие дни. Мною полностью соблюдается агротехника, коллекция хранится в не отапливаемой теплице, – говорит Валентина Горбунова.

Первые сорта хризантемы начинают зацветать в конце июля, есть средние и поздние. Хризантема цветет до самых холодов, и даже уходит под снег. Белая выдерживает нулевую температуру, а красная и пурпурная – от минус 5, до минус 8 – декоративность не теряют. Но поздние она перестала держать – они не успевают зацветать в нашем климате. Излишки Валентина продает, выезжая на городские ярмарки.

– У меня уже много последователей, много, кто в городе полюбил этот прекрасный цветок. И в планах у меня – продолжать ими заниматься. Выставки вдохновляют меня, – делится Валентина Анатольевна.

По профессии Валентина Горбунова инженер механик связи, но выйдя на пенсию, поняла, что раз живет на земле, то надо заниматься именно сельским хозяйством. У себя, на огороде в селе Мичуринское, она выращивает не только цветы, но и овощи, есть плодовые деревья.

Посетители, восхищаясь цветами, называли Валентину «королевой» хризантем.

– Я под впечатлением! Очень красиво, разнообразие красок и цветов меня просто поразило. Я никогда не думала, что хризантема может быть такой! Я в восторге! Это просто чудо! Замечательно! Давайте посадим эти цветы в нашем городе, чтобы было еще красивее! – предложила Надежда.

Посетили выставку осенних красавиц аким области Нариман Турегалиев и аким города Миржан Сатканов. Они заинтересовались многолетними цветами и задумались о создании клумбы с хризантемами на улицах города. А еще решили провести фестиваль цветов.

В конце прекрасного мероприятия Валентина Горбунова поблагодарила своих коллег из Совета деловых женщин, которые помогали организовать данную выставку, и пришли поддержать ее. Многие посетители ушли домой, унеся с собой не только впечатления, но и сами цветы.

Оксана КАТКОВА

фото автора