По согласованию с администрацией президента приказом агентства РК по финансовому мониторингу Асылбека Дюсенова назначили на должность руководителя департамента экономических расследований.



Ранее эту должность занимал Мухамбетрахим Каби, который покинул пост в августе 2022 года. Шестого апреля 2023 года был назначен на должность исполняющего обязанности руководителя департамента экономических расследований по ЗКО.

Асылбек Абильхаирович Дюсенов, родился 19 февраля 1980 года в Акмолинской области. В 2001 году окончил Алматинский институт экономики и статистики по специальности "Бухгалтерский учет и аудит", 2004 году окончил Университет имени Д. Конаева, 2016 году окончил Казахскую академию спорта и туризма по специальности "Тренер по каратэ". Работал на разных должностях в правоохранительной службе.