Автобус курсирует по маршруту Хромтау-Актобе, возит пассажиров из районного центра горняков в город и обратно. Пассажиры засняли его состояние, и выложили в сети.
В акимате Актюбинской области сообщили, что его сняли с маршрута.
- Транспортное средство заменят, сообщил руководитель отдела управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области Есбол Базаргалиев. - Услуги на маршруте Хромтау-Актобе с 2013 года оказывает частное ТОО «Керуен». Автобусы у предприятия 1989 -1990 годов выпуска. Всего насчитывается 8 автобусов. Ежедневно компания должна совершать 10-12 рейсов, но выполняет от 3 до 6 рейсов. Из-за сложившейся ситуации в августе мы вывели на линию 5 автобусов перевозчика ТОО «Qala trans». Старый автобус будет заменен на другое транспортное средство».
В областном акимате пообещали, что ближайшее время в Актобе прибудут пять автобусов большой вместимости, которые будут курсировать между областным центром и Хромтау.
