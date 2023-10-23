22 октября при обстрелах в секторе Газа погибла гражданка Казахстана, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
— К сожалению, вместе с ней погибла и её 23-летняя дочь, которая являлась гражданкой Палестины, — говорится в сообщении.
По данным министерства, казахстанка долгое время проживала с супругом – гражданином Палестины в секторе Газа.

Ситуация в Израиле

Утром седьмого октября Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. Палестинское исламистские движение ХАМАС заявило о начале «военной операции» против Израиля. Армия Израиля в ответ начала наносить удары по целям в секторе Газа. Восьмого октября Израиль официально ввёл военное положение. По последним данным, в секторе Газа погибли не меньше 2 750 палестинцев, более 9 700 пострадали. В Израиле не менее 1 400 погибших и 2 500 раненых. Представители движения ХАМАС взяли в плен жителей. По данным СМИ, среди них есть иностранные граждане. На территории сектора Газа сейчас находятся 67 граждан Казахстана. Из Израиля репатриационным рейсом вывезли более 100 человек.