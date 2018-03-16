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Бизнес-новости

Окна от ТОО «РИАЛ ТЕХНО»: лучшее качество по доступным ценам

Пластиковые окна являются неотъемлемой частью интерьера дома или квартиры, и рынок предлагает нам огромный выбор окон. Только необходимо правильно выбрать наиболее подходящие по качеству и цене пластиковые окна и главное - как не ошибиться в выборе компании, которая проведет всю работу по их изготовлению и установке. Зарекомендовала себя на этом рынке и ныне пользуется большим спросом со стороны заказчиков - компания ТОО «РИАЛ ТЕХНО». - Наша строительная компания оказывает большой спектр услуг, - рассказывает менеджер по продажам ТОО «РИАЛ ТЕХНО» Олеся Быцко. - И одним из направлений нашей дея
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Окна от ТОО «РИАЛ ТЕХНО»: лучшее качество по доступным ценам
Пластиковые окна являются неотъемлемой частью интерьера дома или квартиры, и рынок предлагает нам огромный выбор окон. Только необходимо правильно выбрать наиболее подходящие по качеству и цене пластиковые окна и главное - как не ошибиться в выборе компании, которая проведет всю работу по их изготовлению и установке. Зарекомендовала себя на этом рынке и ныне пользуется большим спросом со стороны заказчиков - компания ТОО «РИАЛ ТЕХНО».
- Наша строительная компания оказывает большой спектр услуг, - рассказывает менеджер по продажам ТОО «РИАЛ ТЕХНО» Олеся Быцко. - И одним из направлений нашей деятельности является производство металлопластиковых конструкций. В своем производстве мы перерабатываем несколько профилей, основным является КВЕ - это немецкий профиль как один из лучших на сегодняшний день. Основным преимуществом этого профиля является его экологичность. Завод, который производит профиль КВЕ, разработал и запатентовал собственную технологию greenline. Схожие соединения применяют при изготовлении пищевого пластика. Окна, изготовленные по технологии greenline, экологичны и не вредят здоровью.
Оконная фурнитура представляет собой сложные механизмы, в которых объединено множество деталей. Как отмечает Олеся Быцко, все комплектующие для пластиковых окон ПВХ должны быть высокого качества, ведь мы ежедневно открываем и закрываем окна по несколько раз. В своем производстве металлопластиковых конструкций специалисты ТОО «РИАЛ ТЕХНО» используют фурнитуру ROTO - немецкий бренд, который на рынке с 1935 года.
По ее словам, данная фурнитура зарекомендовала себя как лучший продукт для производства окон. - Помимо основного профиля КВЕ мы так же перерабатываем более бюджетные профильные системы, - дополняет Олеся Быцко. - На сегодняшний день мы также производим металлопластиковые конструкции из профиля EXPROF, это российский профиль, качественный и отличный бюджетный аналог более дорогим профилям. Кроме того, мы рады предложить нашим клиентам ламинированные пластиковые окна. Данный вид пластиковых окон позволяет придать им нужный декоративный вид там, где нужно: снаружи или с двух сторон (двусторонняя ламинация ПВХ профиля).
Как подчеркнули в компании, все заказы здесь могут изготовить в срок от 3 дней. Монтаж производят в удобное для клиентов время. В качестве дополнительных работ специалисты и мастера ТОО «РИАЛ ТЕХНО» предлагают утепление и выдвижение балконов, установку внутренних откосов и отделку любых конструкций под ключ. Выезд замерщика осуществляется бесплатно! Причем на свои работы компания предоставляет 5 лет гарантии. А постоянным клиентам здесь предусмотрены реальные СКИДКИ!!! Это направление деятельности – далеко не единственное. Нужно отметить, что ТОО «РИАЛ ТЕХНО» проводит сварочные работы любой сложности, от мелкого ремонта до крупных индивидуальных проектов. В короткий срок здесь способны выполнить монтаж и демонтаж металлоконструкций, резку металла и другие сварочно-монтажные работы. Опытные специалисты, использующие современное сварочное оборудование, проведут следующие виды работ: установку металлических заборов, ворот, гаражей и других конструкций, сварку изделий по чертежу заказчика. И еще одним из направлений деятельности ТОО «РИАЛ ТЕХНО» является давний и очень красивый прием в ландшафтном дизайне - художественная ковка. - Кованые предметы выглядят очень дорого, основательно и, вместе с тем, изящно, - подчеркнула Олеся Быцко. - В современном ландшафтном дизайне широко используются калитки, балконные и газонные ограждения, беседки, арки, садовые скамьи с элементами ковки. Мы освоили искусство художественной ковки и предлагаем жителям города и области свои услуги по лучшим ценам в Уральске!
Мы находимся по адресу: г. Уральск, ул. Демократическая, 1/2 (р-н Обл. ГАИ) По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (7112) 24-50-85; +7 701 957 62 67
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