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Окна от ТОО «РИАЛ ТЕХНО»: лучшее качество по доступным ценам
Пластиковые окна являются неотъемлемой частью интерьера дома или квартиры, и рынок предлагает нам огромный выбор окон. Только необходимо правильно выбрать наиболее подходящие по качеству и цене пластиковые окна и главное - как не ошибиться в выборе компании, которая проведет всю работу по их изготовлению и установке. Зарекомендовала себя на этом рынке и ныне пользуется большим спросом со стороны заказчиков - компания ТОО «РИАЛ ТЕХНО». - Наша строительная компания оказывает большой спектр услуг, - рассказывает менеджер по продажам ТОО «РИАЛ ТЕХНО» Олеся Быцко. - И одним из направлений нашей дея