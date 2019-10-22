Около 10 млн тенге вернули незаконные получатели АСП в ЗКО

Сейчас 1091 семье прекращена выплата адресной социальной помощи, 99 семьям приостановлена выплата, в 1620 семьях идет перерасчет дохода, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На сегодняшний момент в ЗКО свыше 11 тысяч семей получают адресную социальную помощь. С 1 января 2020 года изменится механизм назначения АСП. Как рассказал руководитель отдела социальной помощи управления координации занятости и соцпрограмм ЗКО Кайыргали Надыргалиев, в области зарегистрированы такие факты, когда люди скрывают свои доходы, чтобы получить помощь от государства. – Государством оказывается большая помощ