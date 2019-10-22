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Социум

Около 10 млн тенге вернули незаконные получатели АСП в ЗКО

Сейчас 1091 семье прекращена выплата адресной социальной помощи, 99 семьям приостановлена выплата, в 1620 семьях идет перерасчет дохода, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На сегодняшний момент в ЗКО свыше 11 тысяч семей получают адресную социальную помощь. С 1 января 2020 года изменится механизм назначения АСП. Как рассказал руководитель отдела социальной помощи управления координации занятости и соцпрограмм ЗКО Кайыргали Надыргалиев, в области зарегистрированы такие факты, когда люди скрывают свои доходы, чтобы получить помощь от государства. – Государством оказывается большая помощ
Арайлым Усербаева
Около 10 млн тенге вернули незаконные получатели АСП в ЗКО
Сейчас 1091 семье прекращена выплата адресной социальной помощи, 99 семьям приостановлена выплата, в 1620 семьях идет перерасчет дохода, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На сегодняшний момент в ЗКО свыше 11 тысяч семей получают адресную социальную помощь. С 1 января 2020 года изменится механизм назначения АСП. Как рассказал руководитель отдела социальной помощи управления координации занятости и соцпрограмм ЗКО Кайыргали Надыргалиев, в области зарегистрированы такие факты, когда люди скрывают свои доходы, чтобы получить помощь от государства. – Государством оказывается большая помощь малообеспеченным и многодетным семьям. Но по ходу внедрения нового формата адресной социальной помощи с 1 апреля этого года, число получателей резко увеличилось. Отдельными моментами воспользовались недобросовестные люди и незаконно получали АСП. Поэтому главой государства принято решение проверить правильность назначения АСП, в том числе и в ЗКО. В общей сложности 3046 семей подлежат проверке, но не всем из них отказано. Если кто-то получал средства незаконно, то им выдается уведомление о том, что они должны вернуть в бюджет эти деньги. Такие факты есть в Жангалинском, Бурлинском районах и в городе Уральск. У этих семей выявлено превышение доходов. Кто-то умышленно скрыл доход, кто-то имеет ИП, кто-то живет в особняке, ездит на машине, а получает АСП от государства. Возможно, на первых этапах повлиял сбой информационных систем, недобросовестное отношение работодателей к своим рабочим, которые несвоевременно делали пенсионные отчисления. Процедура получения АСП с 1 апреля 2019 года изменилась в лучшую сторону. Если раньше получатель приносил кучу документов, то сейчас он приходит с одним удостоверением. Все остальные справки берутся из информационных систем, - рассказал Кайыргали Надыргалиев. Стоит отметить, что с 1 января 2020 года в стране будут введены новые подходы назначения АСП и теперь государство будет помогать тем, кто действительно нуждается. – Государство будет помогать в первую очередь детям и многодетным семьям. Трудоспособные граждане должны работать, государство поможет в трудоустройстве или занятии малым бизнесом. С 1 января 2020 года всем многодетным семьям будут введены государственные пособия из средств республиканского бюджета. Выплата данного пособия не будет зависеть от дохода семьи и будет выплачиваться всем многодетным семьям без исключения. На четверых детей семья будет получать 42500 тенге, а на пятерых детей 53000, в среднем на одного ребенка будет выплачиваться около 11 тысяч тенге, - заявил Кайыргали Надыргалиев. Выяснилось, что одним из главных условий назначения АСП будет то, что трудоспособные члены семьи должны работать и нести ответственность за семью. – АСП будет назначаться в том же формате, что и прежде, но недобросовестным получателям правила будут ужесточены. Если раньше человек уклонялся от работы, то ему прекращали выплату АСП, а его дети продолжали получать. Но с 1 января если он отказывается от предложенной работы, то выплата АСП будет прекращена всем членам его семьи. Дополнительно для малообеспеченных семей будет введен гарантированный социальный пакет. Теперь ребенок дошкольного возраста будет получать легкое питание и гигиенические принадлежности на сумму 5302 тенге, а дети школьного возраста - горячее питание в школах, школьную одежду и принадлежности, возмещение расходов на проезд. Содержание социального пакета будет единым по всей республике. При этом в гарантированном социальном пакете не предусмотрена медицинская помощь, в том числе и стоматологическая, так как она будет оказываться детям в возрасте от 1 до 18 лет в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, - Добавил Кайыргали Надыргалиев. По словам руководителя управления координации занятости и социальных программ ЗКО Алтая Кулкаева, на сегодняшний день проверкой правильности назначения АСП охвачено свыше трех тысяч семей, по результатам проверки 1091 семье прекращена выплата адресной социальной помощи, у которой выявлено превышение доходов, 99 семьям приостановлена выплата, 1620 семьям сделан перерасчет в связи с изменениями в доходах. – Порядка 10 миллионов тенге были возвращены в бюджет, и эта цифра с каждым днем растет, - добавил Алтай Кулкаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
доход АСП выплата

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