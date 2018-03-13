Около 3 миллиардов тенге перечислено на счет фонда ОСМС жителями Атырауской области

90% начислений в фонд обязательного медицинского страхования произвели работодатели, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта informburo.kz По словам директора Атырауского филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Байтоллы ГАЗИЗОВА, с 1 июля 2017 года по 1 марта 2018 года на счет ФСМС в Национальном банке было перечислено 2 миллиарда 790 миллионов тенге. Всего же на счет фонда со всех регионов Казахстана за аналогичный период было перечислено 47,7 млрд тенге. По последним данным, в Атырауской области зарегистрировано 79 субъектов здравоохранения, 37