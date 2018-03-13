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Социум

Около 3 миллиардов тенге перечислено на счет фонда ОСМС жителями Атырауской области

90% начислений в фонд обязательного медицинского страхования произвели работодатели, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта informburo.kz По словам директора Атырауского филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Байтоллы ГАЗИЗОВА, с 1 июля 2017 года по 1 марта 2018 года на счет ФСМС в Национальном банке было перечислено 2 миллиарда 790 миллионов тенге. Всего же на счет фонда со всех регионов Казахстана за аналогичный период было перечислено 47,7 млрд тенге. По последним данным, в Атырауской области зарегистрировано 79 субъектов здравоохранения, 37
gorod
Около 3 миллиардов тенге перечислено на счет фонда ОСМС жителями Атырауской области
90% начислений в фонд обязательного медицинского страхования произвели работодатели, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта informburo.kz По словам директора Атырауского филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Байтоллы ГАЗИЗОВА, с 1 июля 2017 года по 1 марта 2018 года на счет ФСМС в Национальном банке было перечислено 2 миллиарда 790 миллионов тенге. Всего же на счет фонда со всех регионов Казахстана за аналогичный период было перечислено 47,7 млрд тенге. По последним данным, в Атырауской области зарегистрировано 79 субъектов здравоохранения, 37 из них являются государственными и 42 – частные организации. В рамках проекта по внедрению ОСМС с региональным фондом заключили договоры 62 медучреждения, в их числе 35 государственных и 27 частных. - В регионе сегодня зарегистрировано 13 тысяч самозанятых людей, с ними ведется активная работа по дальнейшему трудоустройству. 12 608 работодателей перечислили денежные средства за 246 957 сотрудников. 16 895 ИП перечислили взносы за себя и сделали отчисления за 23 916 своих наемных работников, - сообщил Байтолла ГАЗИЗОВ. Трудовым мигрантам, согласно договору между пятью странами - Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией и Беларусью, оказывается экстренная и неотложная помощь. - Остальные трудовые мигранты, прибывшие на территорию Казахстана, должны будут сами заключить договор о добровольном медицинском страховании, также им будет оказываться помощь, если у них имеются особо опасные инфекции, в остальных случаях они должны сами за себя платить, - рассказала начальник отдела медицинской помощи и финансового планирования Атырауского филиала НАО «Фонд ОСМС» Айгерим НАМАЗАЛИЕВА. Камилла МАЛИК
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