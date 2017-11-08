Около 3 тысяч жителей ЗКО обследовали врачи медпоезда «Саламатты Қазақстан»

Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» принял 2780 жителей Западно-Казахстанской области за 14 дней, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Работу в регионе поезд начал 12 октября со станции Чингирлау. Всего в Западно-Казахстанской области услугами врачей передвижной медицинской бригады воспользовались жители 7 отдаленных железнодорожных станций и разъездов - Чингирлау, Амангельды, Алгабас, Жайык, Переметная, Шипово, Семиглавый Мар. Необходимые обследования на наличие различных видов заболеваний бесплатно прошли 2780 человек, среди которых 275 детей. Пациенты получили необходимую первую