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Социум

Около 3 тысяч жителей ЗКО обследовали врачи медпоезда «Саламатты Қазақстан»

Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» принял 2780 жителей Западно-Казахстанской области за 14 дней, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Работу в регионе поезд начал 12 октября со станции Чингирлау. Всего в Западно-Казахстанской области услугами врачей передвижной медицинской бригады воспользовались жители 7 отдаленных железнодорожных станций и разъездов - Чингирлау, Амангельды, Алгабас, Жайык, Переметная, Шипово, Семиглавый Мар. Необходимые обследования на наличие различных видов заболеваний бесплатно прошли 2780 человек, среди которых 275 детей. Пациенты получили необходимую первую
Дана Рахметова
Около 3 тысяч жителей ЗКО обследовали врачи медпоезда «Саламатты Қазақстан»
Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» принял 2780 жителей Западно-Казахстанской области за 14 дней, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Работу в регионе поезд начал 12 октября со станции Чингирлау. Всего в Западно-Казахстанской области услугами врачей передвижной медицинской бригады воспользовались жители 7 отдаленных железнодорожных станций и разъездов - Чингирлау, Амангельды, Алгабас, Жайык, Переметная, Шипово, Семиглавый Мар. Необходимые обследования на наличие различных видов заболеваний бесплатно прошли 2780 человек, среди которых 275 детей. Пациенты получили необходимую первую помощь, профессиональные консультации, стоматологическую помощь и направления на дальнейшее лечение в ближайшие медицинские центры. По данным пресс-службы, стоматологическая помощь была оказана 1078 жителям области. Всего за время работы в регионе зарегистрировано 7327 врачебных посещений, выполнено 2295 диагностических процедур, в числе которых ультразвуковые исследования, рентгенография, ЭКГ. 8 вагонов медицинского поезда оснащены необходимым оборудованием и обеспечены условиями для проведения полного цикла обследований, амбулаторных операций, услуг процедурного кабинета, лаборатории и кабинетов диагностики, а также комфортного проживания персонала. Медицинские бригады состоят из врачей первой и высшей категорий Западно-Казахстанской железнодорожной больницы. - Врачебная группа поезда «Cаламатты Қазақстан» оказала медицинскую консультационно-диагностическую помощь со станции Чингирлау до станции Семиглавый Мар. В состав группы входят кардиолог, терапевт, онколог, уролог, хирург, стоматолог, гинеколог и педиатр. Мы осмотрели более 2700 жителей отдаленных регионов. Среди жителей наиболее распространены такие заболевания, как заболевания кровеносных сосудов, сердца, желудка и почек. Проводятся своевременные консультационные диагностико-лечебные процедуры соответственно заболеваниям, - сообщил главный врач поезда Рахатов УЛЫКПАН. Поезд «Саламатты Қазақстан» начал свою работу 13 апреля 2017 года со станции Жезказган Карагандинской области, до конца года на пути следования поезд посетит железнодорожные станции центральных, северных, западных и восточных регионов Казахстана. Следующим регионом, согласно графику следования, станет Акмолинская область.
Фото предоставлено пресс-службой медпоезда «Саламатты Қазақстан»
врачи обследование

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