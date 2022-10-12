Не мимо кассы

- В этом году мы стали выплачивать значительные суммы субсидий, но нам хотелось бы, чтоб эти деньги шли не только на оплату автобусов, но, например, на строительство дорог или другие какие-то проекты, - прокомментировал спикер.

- Они не хотели прозрачно платить алименты и налоги, потому что за ними бегают коллекторы. Порядка 60-70 водителей поначалу ушли. Но, к счастью, они потихоньку осознали, что работа идёт, перевозчики регулярно выплачивают заработную плату и стали возвращаться. Если ранее количество водителей уменьшилось до 217, сейчас мы уверенно выходим на уровень 245 водителей автобусов. Перед перевозчиками стоит задача пополнить свой штат до должного уровня - 270 - 290 автобусов в день. Это немного снизит напряженность. У нас проблемы с автобусами на маршрутах № 33, № 52, № 4, № 30Д. Также есть жалобы на маршруты № 6 и № 7. По всем по ним ведётся работа, - отметил Кульбаев.

- Люди, которые работают 20 дней, получают 400 000 тенге. Это было оговорено между акиматом и перевозчиками. Мы понимаем, что заслужить доверие можно только регулярными выплатами зарплат. Люди должны понимать, что не нужно им стараться найти работу где-то на месторождении, рисковать своим здоровьем, что можно и в Уральске получать достойную плату, иметь определённый социальный пакет. По поводу категории D, некоторое пассажироперевозчики просят упростить этот вариант. Это обсуждается на уровне центральных исполнительных органов. С моей точки зрения, определённый смысл в этом есть, потому что ввозить до 70 - 90 пассажиров должны адекватные люди с опытом, это большая ответственность, - подчеркнул Кульбаев.

- Если раньше владельцы маршрутов №5 и №2 считали, что перевозят 500 пассажиров в день, то сейчас видно, что они перевозят около 1 000 - 1 200 пассажиров. Представляете, какой объём денежных средств проходил мимо бюджета, налогов? – отмечает Кульбаев.

Тарифы изменятся, но не для всех

- Я уже говорил, что если мы поднимем тариф хотя бы на 20 тенге, у нас будет сэкономлено порядка 650 млн. Для сравнения, 650 млн тенге стоила реконструкция проспекта Абулхаир хана. Если у нас таким образом будут появляться ключевые улицы города, неужели жители города будут против. Не думаю, что 20 тенге кого-то разорят, - подчеркнул он.

- У нас есть много удалённых точек, таких как Серебряково, Подстепное, Круглоозёрное. Мы предполагаем, что маршруты теперь не будут заезжать в центр города. Люди будут пересаживаться на больших остановках и хабах. Но это не значит, что он будут платить за два проезда. Мы хотим сделать так, чтобы программное обеспечение электронного оператора позволило людям оплатив в одном автобусе, в течение 20 минут пересесть на следующий транспорт, и чтобы это было бесплатно. Если, конечно, пересадка с одного транспорта на другой займёт больше времени, транзакция будет поглощена. Эти вопросы мы рассмотрим для того, чтобы снять напряжённость, чтобы людям было более-менее удобно, - сказал Асхат Кульбаев.

Чиновник предпочитает карты

- Мы выпустили три вида карточек - социальные карточки (бесплатные), детские и взрослые. Я думаю, основные изменения будут касаться взрослых обычных карточек. Появится карточка для пенсионеров, и, если мы когда-нибудь будем пересматривать тариф для пенсионеров, мы не будем его увеличивать. У инвалидов, пенсионеров, школьников будут отдельные виды карт. Почему бы и нет, пусть будут?! – сказал спикер.

- Мне удобно пользоваться маршрутом № 5. Когда инициировался сам проект и были запланированы все изменения, я прокатился на всех маршрутах в час пик и ехал от конечной и до конечной. Это помогло мне говорить с перевозчиками на их языке. Я купил карточку, мне правда её принесли, но я заплатил за неё 1000 тенге. А вот супруга у меня пользуется QR-кодом, - рассказал Кульбаев.

Как рассказал заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев, проект уже приносит свои плоды - налоговые отчисления пассажироперевозчиков увеличились в разы. Но, в этой системе не обошлось без недочетов.Обновлённые статистические данные позволяют сказать, что задуманное два года назад воплощается в жизнь в полной мере. При начале инициации проекта основной целью было, конечно, улучшение сервиса и обслуживания населения. Она должна была состоять из нескольких пунктов: обновление самого транспорта, необходимость введения электронной системы оплаты проезда, снижение издержек при перевозке пассажиров, поскольку это тоже влияет на размер субсидии и учёт.Улучшения пассажиропотока после введения электронной системы проезда отслеживаются и их показатели достаточно любопытны.. Асхат Кульбаев считает, что таким образом мы выходим на допандемийный период. Несмотря на некоторые плюсы, которые перечислили в акимате, существует ряд проблем, одна из которых -. До введения дифференцированного тарифа на маршруты выходили до 270 автобусов. После нововведения арендованные автобусы потеряли интерес к работе, и часть водителей отсеялась.. Если они чуть-чуть перерабатывают, то оплата возрастает.Замакима города предоставил налоговые поступления от перевозчиков, чьи обороты стали прозрачными, потому никаких манипуляций с электронными платежами невозможно провести. По цифрам из таблицы поступления налогов видно, чтоза 2021 год выплатил 12 000 000 тенге, а за семь месяцев этого года уже 33 000 000. Перевозчикв прошлом году заплатил 27 000 000 налогов, в этом году 44 000 000. По мнению спикера, это обнадёживающие цифры, которые показывают, что выбрано верное направление.Замакима Уральска также оповестил, что в ближайшем будущем рассмотрят вопросы увеличения тарифа. Он отметил, что эти решения будут приниматься с проведением всех процедур и учитывая общественное мнение. Предварительно он обозначил, чтоЕщё один болезненный вопрос касался модернизации маршрутной сети, потому что любые изменения в маршрутный схеме приводят жителей города к возмущению.Что касается, замакима считает, что в её разработке нет необходимости, если есть административный кодекс, в котором всё указано. Но рейды будут. Для проверки оплаты за проезд создана контрольно-ревизионная комиссия. Штат практически укомплектован. В этих рейдах будут сотрудники полиции. В любом случае штрафовать имеют право только полицейские, естественно в этих рейдах будут участвовать и специалисты отдела ЖКХ. Это важно, отметил спикер, потому что реакция людей может быть разная.Что касается удобства и сервиса оплаты, то здесь также прослеживаются ряд недочётов. Например, в Уральске отсутствует достаточное количество вышек сотовой связи.– Деркул, по проспекту Жангир Хана, Зачаганск, Меловые горки и т.д. Ранее возникали задержки транзакций. Сейчас выполнена модернизация сервиса, если планшет находится офлайн и не показывает транзакцию, он проводит её, как только заходит в интернет. Также очень. Так как у нас два способа оплаты – Kaspi и Avtobus, разработчикам было поручено совместить эту услугу. В скором времени мы можем дождаться единого QR, который сможем оплачивать разными способами. Что касается детских билетов, то здесь упрощений ждать не приходится, а всё потому, что они персонифицированы. Через приложение детский билет оплатить не имеется возможности, и в таких случаях лучше, чтобы были карточки. При выдаче детской карточки записывается ИИН ребёнка, карта становится именной и по достижению пятнадцатилетнего возраста льготы прекращаются.Разработчики также должны под каждый тип карточек внести разграничения. Они могут быть и световыми, и звуковыми. Это делается для того, чтобы кондуктор мог понять - идёт ли оплата детской или взрослой карточкой. Сегодняшняя статистика показывает, что пенсионеров у нас больше 40 тысяч, не все ездят на автобусах, а вот школьников и студентов больше 57 тысяч и они все активны. В планах акимата минимизировать проезд школьников до двух поездок в день, чтобы они могли ездить без ограничений. Для этого изучается опыт других стран. По словам Асхата Кульбаева, у города функционирует несколько пунктов продаж карточек, но самое интересное, что как только в автобусах появился Kaspi QR, пропал интерес к карточкам. 98% пассажиров пользуются QR-кодами. Сам чиновник рассказал, что предпочитает платить картой и нередко пользуется общественным транспортом.Замакима города пообещал, что все изменения будут разумными, обоснованными и согласованными с жителями Уральска.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.