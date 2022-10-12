– Катание на велосипеде - это моё хобби, а потом я решил объединить хобби с путешествием. Если в прошлом году родные переживали за меня, то в этом году они уже привыкли и отнеслись с пониманием. В целом путешествие прошло отлично, только на границе ЗКО и Актюбинской области сломался велосипед, и мне пришлось доехать до Актобе на попутной фуре. В городе починили его и я поехал дальше. Велосипед у меня обычный, переделанный под туринг (специализированный велосипед для путешествий - прим. автора), - говорит Дияс Егизбаев.В каждом городе мужчина отдыхал по три дня - это Актобе, Кызылорда, Кентау, Шымкент, Тараз и Узынагаш. Остальное время он ночевал в палатке и в маленьких гостиницах на трассе. Еду в основном готовил сам, но иногда питался в придорожных кафе. За всё время путешествия он потратил около 100 тысяч тенге.
– Люди останавливались, интересовались, спрашивали - есть ли вода, не нужно ли мне чего-нибудь. Полицейские тоже останавливали, предостерегали, предлагали помощь. В общем, доехал без серьёзных происшествий. Пока побуду в Алматы, хочу отдохнуть здесь, восстановиться, за это время я сильно похудел, рёбра видны, - смеётся Дияс.В каждом населённом пункте путешественник обзавёлся друзьями. В будущем Дияс планирует продолжить своё путешествие, посетить другие города Казахстана и доехать до Москвы.
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