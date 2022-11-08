- На территории района растёт число многодетных семей. Особое внимание со стороны государства уделяется семьям этой категории. Чтобы обеспечить их жильём, семьям вручили ключи от 51 квартиры и выделили 40 съёмных квартир детям, оставшимся без попечения родителей, - отметил глава района.Между тем, со слов главы района в рамках программы «Нұрлы жер» скоро завершится строительство девятиэтажного жилого дома в 10 микрорайоне для вкладчиков «Отбасы банка». Вместе с тем, в рамках программы продолжается строительство двух девятиэтажных жилых домов. В следующем году сдадут в эксплуатацию 450 квартир. В этом году в микрорайоне Аралтал начато строительство 40 двухквартирных жилых домов для вкладчиков семейного банка, стоящих в очереди в местном исполнительном органе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Около трёх тысяч человек нуждаются в жилье в районе ЗКО
Из них почти половина - это бюджетные работники. Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, восьмого ноября, на брифинге аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов рассказал, что сегодня в очереди на жильё состоит 2 701 человек. Из них 128 детей-сирот, 218 многодетных семей, 1 105 относятся к социально уязвимым слоям населения, 1 237 бюджетных работников и 13 человек из аварийных домов. - На территории района растёт число многодетных семей. Особое внимание со стороны государства уделяется семьям этой категории. Чтобы обеспечить их жильём, семьям вручили ключи от 51 квартиры и выделили 40 съёмн