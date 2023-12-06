Окончательное решение по повышению тарифа за проезд в Уральске приняли депутаты

Сегодня, шестого декабря, состоялась сессия городского маслихата. Одним из главных рассматриваемых вопросов стало повышение тарифа на проезд в общественном транспорте до 100 тенге при безналичной оплате. За наличный расчёт — 200 тенге.

Ведётся учёт каждого пассажира

Необходимость повышения тарифа попытался объяснить заместитель акима Асхат Кульбаев. По его словам, маршрутная сеть Уральска состоит из 26 маршрутов. Их обслуживают шесть перевозчиков. Это ТОО «‎ОралАвтоТранс», «ЗКАП‎», «‎Оралтехсервис», «‎Батыс Дилижанс», «‎Акжол Авто» и «‎Алый парус».

— Утверждены методики расчёта тарифов на оказание услуг по перевозке пассажиров. Методика — это разработанный и утверждённый документ, в котором собирают все данные по затратам перевозчиков. Туда входят стоимость автобусов, топлива, зарплата, накладные расходы и расходы по сервису транспорта. Эти данные нам предоставляют перевозчики, мы их проверяем. На их основании рассчитывается стоимость проезда по каждому маршруту. Ежемесячно перевозчики сдают акт выполненных работ и предоставляют данные: количество вышедших на линию автобусов, количество рейсов и количество перевезённых пассажиров, — говорит Кульбаев.

Субсидий не хватает

За прошедшие два года, по словам Кульбаева, в сфере общественного транспорта произошли заметные изменения. Внедрили электронную систему оплаты проезда и денежный оборот стал прозрачнее. Увеличились налоговые поступления в бюджет, количество рабочих мест и введён дифференцированный тариф.

Вместе с тем значительно вырос размер субсидий. В 2022 году выплатили 3,9 миллиарда тенге субсидий. В этом году власти ожидают, что сумма акта выполненных работ превысит семь миллиардов тенге. Из них акимат выплатит 5,2 миллиарда тенге. Недоплаченный размер субсидий составит четыре миллиарда тенге.

Таким образом, отметил Асхат Кульбаев, сфера пассажироперевозок должна работать как минимум без перебоев. Он попросил депутатов поддержать проект повышения проезда в общественном транспорте.

Однако не все депутаты поддержали идею. «За» проголосовали 17 народных избранников. Ещё шестеро — «против‎», один воздержался.

После регистрации в министерстве юстиции проезд для уральцев станет заметно дороже. По данным городского отдела ЖКХ, приблизительно новый тариф введут действие в январе следующего года.

Льготы и бесплатный проезд

Бесплатным проезд будет для категорий:

многодетные матери, награждённые подвесками «Алтын алка», «Кумис алка» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награждённые орденами «Материнская слава» I и II степени;

дети до 7 лет;

лица с инвалидностью первой группы;

ветераны ВОВ;

граждане, принимавшие участие в боевых действиях и участвовавшие в ликвидации последствий Чернобыльской АЭС.

Льготная категория пассажиров (для них стоимость проезда составит 50 тенге при безналичной оплате и 100 тенге при наличной):

дети в возрасте от 7 до 18 лет;

сопровождающие инвалидов по зрению.

Напомним, первый проект опубликовали 26 сентября. Предлагалось, чтобы плата за проезд была:

при безналичном расчёте — 120 тенге (сейчас 80 тенге),

при наличном — 200 тенге (сейчас 150 тенге).

Уральцы активно обсуждали повышение стоимости проезда, считая рост тарифа слишком резким. Заместитель акима тогда объяснил, что без этого пассажирский транспорт города «встанет».

12 октября Общественный совет поддержал изменения. Хотя и его члены попросили расширить льготную категорию: включить детей до 14 лет, предоставить проездной студентам и снизить тариф для матерей, воспитывающих детей-инвалидов.

20 октября в акимате Уральска сообщили, что рассмотрев предложения, и основываясь на выводах из расчётов расширения льготной группы, повышение тарифа до 120 тенге становится нецелесообразным.