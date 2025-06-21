В регионах синоптики прогнозируют дожди и пыльную бурю.

По данным РГП «Казгидромет», 22 июня в Западно-Казахстанской области ожидаются дождь с грозой, град, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем +23 градуса, ночью +18.

На севере, востоке и юге Атырауской области ожидаются дождь, гроза, град и ветер. Температура воздуха днем +28 градусов, ночью +20.

Дождь с грозой и градом прогнозируется в Актюбинской области. Днем ожидается до 26 градусов тепла, ночью 15 градусов тепла.

В Мангистауской области синоптики прогнозируют дождь, грозу и пыльную бурю. Температура воздуха днем +30 градусов, ночью +23.