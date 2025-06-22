По данным отдела образования г.Уральск, выпускник 11 класса школы-лицея №35 Рамис Гаджиев получил аттестат с отличием. Его на данный момент пригласили в восемь лучших вузов мира:
- New York University в США
- Bentley University в США
- Drexel University в США
- Yonsei University в Корее
- IE University в Испании
- Temple University в США
- American University in Dubai в ОАЭ
- Nazarbayev University в Казахстане.
Рамис Гаджиев выбрал Казахстанский Назарбаев университет. Он будет обучаться по специальности «Управление бизнесом».