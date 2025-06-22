По данным отдела образования г.Уральск, выпускник 11 класса школы-лицея №35 Рамис Гаджиев получил аттестат с отличием. Его на данный момент пригласили в восемь лучших вузов мира: 

  • New York University в США
  • Bentley University в США
  • Drexel University в США
  • Yonsei University в Корее
  • IE University в Испании
  • Temple University в США
  • American University in Dubai в ОАЭ
  • Nazarbayev University в Казахстане. 

Рамис Гаджиев выбрал Казахстанский Назарбаев университет. Он будет обучаться по специальности «Управление бизнесом». 