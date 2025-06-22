Но выбор юноши пал на казахстанский вуз.

Выпускник из Уральска получил приглашение в восемь топовых вузов мира

По данным отдела образования г.Уральск, выпускник 11 класса школы-лицея №35 Рамис Гаджиев получил аттестат с отличием. Его на данный момент пригласили в восемь лучших вузов мира:

New York University в США

Bentley University в США

Drexel University в США

Yonsei University в Корее

IE University в Испании

Temple University в США

American University in Dubai в ОАЭ

Nazarbayev University в Казахстане.

Рамис Гаджиев выбрал Казахстанский Назарбаев университет. Он будет обучаться по специальности «Управление бизнесом».