Земли предназначены для строительства коммерческих объектов.

По данным акимата Уральска, четвертого июля 2025 года года в 10:00 на портале e-Qazyna.kz состоится аукцион по продаже права аренды земельных участков для строительства объектов коммерческого назначения. На аукцион выставят шесть земельных участка коммерческого назначения в Уральске, в поселках Зачаганск и Деркул.

Регистрация участников аукциона производится со дня публикации информационного сообщения и заканчивается за пять минут до начала аукциона. Заявки на участие в аукционе принимаются на портале e-Qazyna.kz.