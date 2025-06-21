На сегодняшний день проект реализуется в 15 городах областного значение и пяти районах двух областей.

До конца 2025 года к системе ваучерного финансирования подключатся все дошкольные организации страны

С 2024 года в дошкольных организациях стартовал пилотный проект ваучерного финансирования. Об этом сообщает министерство образования РК.

На сегодня он реализуется в 15 городах областного значения и пяти районах двух регионов страны: Тараз, Шымкент, Туркестан, Уральск, Астана, Семей, Усть-Каменогорск, Костанай, Караганда, Петропавловск, Павлодар, Жезказган, Талдыкорган, Косшы, Кунаев, Байзакский район Жамбылской области, а также Сарыагашский, Сайрамский, Мактааральский, Казгуртский, Жетысайский район Туркестанской области.

— Системой ваучерного финансирования охвачены более 3 тысяч дошкольных организаций. За это время доступ к дошкольному образованию получили более 230 тысяч детей. В городах Тараз, Туркестан, Шымкент, Уральск, Астана, где внедрена система ваучера, очередность сократилась на 44%, – отметила директор департамента дошкольного образования Манара Адамова.

В июне-июле к проекту подключатся еще пять городов: Актау, Актобе, Атырау, Кызылорда, Алматы, а уже до конца 2025 года - все дошкольные организации страны.

Внедряемая система ваучерного финансирования открывает доступ к дошкольным организациям при условии их соответствия установленным требованиям и наличия в них свободных мест.

— Родителям предоставлена возможность самостоятельного выбора детского сада, что способствует здоровой конкуренции не только среди частных, но и государственных дошкольных организаций. Системой предусмотрено условие, обеспечивающее, в первую очередь, прозрачность всего процесса финансирования, когда «деньги идут за ребенком, а не за детским садом или мини-центром». Расчет и перечисление средств производится после подтверждения родителями сведений в табеле посещаемости, - отмечают в ведомстве.



