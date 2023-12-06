В суде Атырау огласили приговор в отношении шестерых врачей областной больницы №2. Их обвиняли в ненадлежащем выполнении своих профессиональных обязанностей, повлёкшие по неосторожности смерть человека.

Из материалов дела следует, что 17 января этого года в мобильное отделение областной больницы поступила беременная женщина. У неё выявили признаки Covid-19. В тот же день женщина родила и её перевели в палату родильного отделения.

Пациентка пожаловалась на плохое состояние здоровья и потребовала, чтоб её осмотрели. Однако два врача инфекциониста и акушер-гинеколог, находившиеся на дежурстве, не оказали ей своевременную помощь.

На следующее утро к работе приступили заведующая отделением, реаниматолог и исполняющая обязанности замдиректора больницы. Они приняли решение экстренно оперировать женщину. Её состояние не улучшилось и пациентку прооперировали повторно. После состояние женщины резко ухудшилось и она скончалась.

Вина врачей-инфекционистов и акушера-гинеколога доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертов, специалистов и видеозаписями. Предъявленное обвинение ещё троим медикам не нашло своих доказательств. Сами подсудимые вину не признали.

Двоих врачей-инфекционистов и акушера-гинеколога суд признал виновными. Их приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Суд запретил им заниматься врачебной деятельность три года. Однако в отношении двух женщин назначенное наказание считается условным.

Остальных троих медиков суд оправдал.

Гражданский иск потерпевшего о взыскании морального вреда удовлетворили частично. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.