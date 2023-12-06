В Алматы планируют сужать полосы на дорогах в пользу общественного транспорта. Об этом сказал глава управления городской мобильности Сагындык Телибаев.

Он пояснил, что казахстанские нормативы требуют наличия шести полос для создания выделенных линий для общественного транспорта.

— Мы разрабатываем специальные техусловия для Алматы. Предлагаем уменьшить ширину одной полосы. Сейчас её ширина 3,5 метра для машин, четыре метра для общественного транспорта. Во многих странах размер полос 2,7 и 3,1 метра соответственно. Планируем предусмотреть эти же параметры для нашего города. И тогда появится возможность менять разметку. Останутся свободные участки на проезжей части, на которых мы будем оборудовать полосы для общественного транспорта и велодорожки, — сказал Телибаев.

Также в ведомстве планируют отдать две полосы (по одной с каждой стороны проезжей части) по проекту БРТ на Райымбека общественному транспорту. Там намерены установить специальные светофоры и регулируемые пешеходные переходы для приоритета автобусов. Работы запланировали на второе полугодие следующего года.