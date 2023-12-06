При этом количество самоубийств среди подростков выросло на 30%. За десять месяцев из жизни ушли 169 несовершеннолетних казахстанцев. Из них 27,8% — дети от пяти до 14 лет. 72,2% — подростки от 15 до 17 лет.

Количество попыток суицида казахстанцев от пяти до 18 лет за год выросло на 17,8%, а всего зарегистрировано 298 случаев.

Между тем, в акимате Булинского района рассказали, какая работа проводится в школах в целях профилактики суицидов среди детей и подростков. Так, в целях профилактики аутодеструктивного поведения учащихся 7-11 классов была разработана методика СБА (ИСН), среди учащихся 2-11 классов был проведен анонимный опрос на тему «Правонарушение. Насилие. Религия», были проведены тренинг-занятия ученикам 7 классов на тему «Мысли. Чувство. Поведение», ученикам 8-го класса на тему «Как избавиться от стресса?». Для учащихся 7-8 классов был показан киноанализ «Я все могу победить», а учащимся 9-11 классов были показаны мотивационные фильмы и видеозаписи, прививающие детям жизнелюбие.

- С октября по ноябрь этого года на общем собрании родителей 5 - 8 классов были представлены видеозаписи на тему «Как определить ребенка с депрессивным настроением?» и на тему «Профилактика суицидального поведения среди подростков», также предложены доклады на тему «Способы предотвращения суицидального поведения». Также постоянно проводятся беседы на общих родительских собраниях школ с инспекторами по делам несовершеннолетних и психологами, - отметили в акимате.

Как выяснилось, с начала года в Бурлинскоом районе был зарегистрирован один факт суицида среди несовершеннолетних.

- Отделом полиции Бурлинского района ведется определенная работа в этом направлении совместно с психологами района. К сожалению, родители и педагоги редко могут вовремя распознать суицидальный настрой подростка, бывает, что попытка самоубийства предпринимается спонтанно, - сообщили в акимате.

Возникает вопрос: как можно снизить число суицидов, если зачастую их сложно спрогнозировать?

Согласно утверждённому плану по профилактике суицидального поведения подростка, школьные психологи проводят работу с подростками по профилактике суицида аутодеструктивного поведения учащихся в несколько этапов.

1. Выявление характерного аутодиструктивного поведения учащихся (диагностика);

2. Определение группы риска среди учащихся;

3. Беседа, консультирование (выявление факторов причин);

4. Психолого- педагогическое сопровождение (коррекция, помощь);

5. Совместная работа родителей.

При проведении занятий, лекций или беседы с подростками и их родителями слово «суицид» и его производные не используются. Акцентировать внимание на таком деструктивном явлении как суицид или вообще упоминать о нем без особой необходимости не следует, чтобы не вызвать любопытство к нему. Проводить с ребенком откровенные обсуждения темы суицида надо тогда, когда его интерес к этому выявлен и только с письменного разрешения родителей.