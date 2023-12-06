«Cерые схемы» ввоза иностранных автомобилей выявили в ЗКО, ВКО и Алматы, сообщили в транспортной прокуратуре.

С начала 2023 года стартовала легализация иностранных автомобилей.

— Ситуацией воспользовались злоумышленники. Их действия прокуроры зафиксировали в Алматы, ЗКО и ВКО. Предварительный ущерб государству составил более 400 млн тенге. Проверка в других регионах продолжается, — пояснили в надзорном органе.

Об одном из случаев в прокуратуре рассказали подробно.

— 13 апреля этого года мужчина поставил на казахстанский учёт пригнанную Toyota Highlander из-за границы. Он предоставил фиктивные документы: свидетельство о регистрации транспортного средства в Киргизии от 2021 года и договор купли-продажи. Подложные документы прокуроры выявили с помощью сверки сведений с американскими сайтами. Выяснилось, что автомобиль продали 12 октября 2022 года на аукционе Copart и ввезли в страну в апреле 2023 года. Государственные платежи на авто составили свыше двух миллионов тенге, — рассказали о подробностях в прокуратуре.

Сообщается, что по Алматы выявили 160 аналогичных фактов. Прокуроры внесли акты надзора о принятии мер по возмещению ущерба государству и привлечении виновных лиц к ответственности.

Материалы направили в органы уголовного преследования по статьям 195 УК РК «Причинение имущественного ущерба путём обмана» и 361 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями».