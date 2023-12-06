Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы», сообщает Акорды.

Согласно документу, с первого января 2024 года устанавливаются:

  • минимальный размер заработной платы — 85 тысяч тенге;
  • минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 28 тысяч тенге;
  • минимальный размер пенсии — 57 тысяч тенге;
  • месячный расчётный показатель — 3 692 тенге;
  • величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат — 43 тысячи тенге.

Показатели текущего года можно посмотреть по ссылке.