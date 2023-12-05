Участки двух трасс закрыли в ЗКО с 19:00 пятого декабря, сообщили в департаменте полиции ЗКО.
— Закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке 189-372 километров автодороги Атырау — Уральск (граница Атырауской области — Уральск), на участке 393-526 километров автодороги Самара — Шымкент (Уральск — граница РФ), — сообщили в ведомстве.
Ограничение ввели из-за гололёда, ветра, дождя и пониженной температуры воздуха.