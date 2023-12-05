По данным «Казгидромета», западная и северная часть республики будут под влиянием циклона.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -3..-5 градусов, ночью похолодает до -8..-10 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Атырау — переменная облачность. Днём будет -1..-3 градусов, ночью -4..-6 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -6..-8 градусов. Ночью похолодает до -7..-9 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +3..+5 градусов, ночью опустятся до 0..+2 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +14..+16 градусов, ночью похолодает до +4..+6 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.