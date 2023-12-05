Синоптики предупредили автомобилистов Алматы о заморозках и гололедице, сообщает управление городской мобильности.

По прогнозу «Казгидромета», c девятого декабря в Алматы ожидается похолодание до -18 градусов, снегопады и усиление ветра. На дорогах и тротуарах возможен гололёд.

Заморозки ожидаются и в соседней Алматинской области. Шестого и седьмого декабря температура воздуха опустится до -3 градусов. В горных районах — до 11 градусов мороза.

В горах Алматы первый снег выпал ещё в конце августа. В прошлом году первый снегопад обрушился на мегаполис в ночь на девятое ноября.