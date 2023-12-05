Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ЗКО Мереке Жумагалиев говорит, что с начала отопительного период (с 1 октября — прим. автора) на территории области произошло 58 пожаров. К счастью, во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших.

— В отопительный период резко возрастает количество чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в жилом секторе и отравлением бытовым газом. За последние четыре года на объектах бытовых потребителей газа от отравления природным газом погибли три человека и получили отравления разной степени тяжести 46 человек, — отметил Жумагалиев.

По его словам, в августе создана рабочая группа по осмотру пожарной безопасности многоэтажных зданий высотой более 28 метров. Специалисты обследовали 48 многоэтажных домов, выявив 487 нарушений. Чаще встречается отсутствие автоматической системы пожарной сигнализации и неисправное противопожарное водоснабжение. Рабочая группа отметила и захламлённость эвакуационных путей, хранение мебели и даже горючих материалов на лестничных площадках.

Кроме того, с 13 по 17 ноября в стране прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Жатакхана». Специалисты разъяснили требования пожарной безопасности жителям и владельцам 42 общежитий и хостелов.

Трагедия в хостеле Алматы

Пожар начался рано утром 30 ноября в хостеле на улице Ади Шарипова. При тушении обнаружили тела 13 человек. Девять из них — граждане Казахстана. Предварительная причина гибели — отравление угарным газом.

Создана правительственная комиссия по расследованию причин пожара. Предприниматели нарушили норму о запрете переоборудования под хостел подвального помещения без целевого назначения. Президент сказал, что виновных в трагедии привлекут к ответственности по закону. Семьям погибших граждан Казахстана выделят по миллиону тенге.

Первого декабря стало известно о задержании арендатора.