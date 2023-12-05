14 директоров школ привлекли к административной ответственности в ЗКО. Там ученики имели свободный доступ к сайтам о суициде, сообщили в прокуратуре области.

Прокуратура Теректинского района провела анализ и установила, что ученики в кабинетах информатики 14 школ имели доступ к запрещённым сайтам.

— Они свободно могли посещать сайты, где есть сцены насилия и суицида. Нарушения внесли в акт прокурорского надзора в департамент по обеспечению качества в сфере образования области. По результатам к административной ответственности привлекли 14 директоров школ по статье 409 «Нарушение законодательства в области образования», — пояснили в надзорном органе.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере десяти МРП — 34 500 тенге.

Теперь во всех учреждениях образования района установили ограничения к доступу на подобные сайты.

Похожее нарушение ранее выявили в Алматинской области. Там школьники посещали порносайты.