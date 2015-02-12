Расследование уголовного дела в отношении Серика Ахметова окончено и вскоре будет передано в суд, передает Tengrinews.kz. Серик Ахметов, напомним, подозревается в хищении бюджетных денег в особо крупном размере. Фото с сайта news.headline.kz Фото с сайта news.headline.kz 12 февраля сам экс-министр обороны и его адвокаты приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. "Объем уголовного дела большой, превышает десять томов. Поэтому ознакомиться в течение одного-двух дней он (Ахметов. - Прим. автора) не успеет. А мера пресечения "домашний арест" заканчивается 18 февраля. В связи с этим мы обязаны вновь обратиться в суд с ходатайством о продлении срока домашнего ареста. Но конкретный срок мы не указываем. Сколько времени нужно Серику Ахметову, будет решать он сам, о чем его адвокаты сообщат в процессе санкционирования суду", - сообщили представители следственного департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции РК, командированные в Караганду для расследования этого уголовного дела. Вопрос о продлении "домашнего ареста" решится 13 февраля. После чего, как ожидается, Серику Ахметову будет официально предъявлено обвинение в хищении бюджетных денег в особо крупном размере. Свою вину подозреваемый не признает, заявляя, что всегда работал на госслужбе добросовестно. Как следует из ходатайства следователя, в 2012 году на территории индустриального парка "Металлургия-Металлообработка" при специальной экономической зоне "Сарыарка" велось строительство инфраструктуры, в том числе канализационных сетей. По версии следствия, субподрядчик в лице ТОО "Центрстрой-комплект НС" заменил чешское оборудование на дешевое, совершив это деяние в сговоре с руководством акимата Карагандинской области в лице экс-акима области Серика Ахметова. Ценовая разница между двумя видами оборудования в размере 1 миллиарда 200 миллионов тенге была присвоена группой должностных лиц. Для сокрытия факта хищения, по версии следствия, была разработана схема отмывания бюджетных денег путем создания сети фирм-посредников, на счета которых в конечном итоге поступили денежные средства. Серик Ахметов свою трудовую деятельность начинал в Карагандинской области. Был акимом Темиртау и акимом Карагандинской области. В 2011 году назначен первым заместителем премьер-министра Казахстана, а в 2012 году возглавил кабинет министров. В 2014 году Серик Ахметов был назначен на должность министра обороны Казахстана и, проработав на этом посту полгода, подал в отставку по собственному желанию.