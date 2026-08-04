Олжас Бектенов: знак «Қазақстанда жасалған» должен ассоциироваться с высоким качеством, которому доверяют покупатели

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что благодаря мерам правительства по поддержке отечественных товаропроизводителей экспорт сельскохозяйственной продукции демонстрирует устойчивый рост.
- Устойчиво растет экспорт сельскохозяйственной продукции. Это стало возможным благодаря комплексной государственной поддержке отраслей экономики. Теперь необходимо продолжить насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией, расширять рынки сбыта и активнее продвигать наши товары на внешних рынках. Национальный знак "Қазақстанда жасалған" должен ассоциироваться с высоким качеством, которому доверяют покупатели, - подчеркнул Олжас Бектенов на заседании Правительства.
В связи с этим Премьер-министр дал ряд поручений:
- министерству торговли совместно с заинтересованными госорганами и палатой "Атамекен" поручено в месячный срок разработать комплексную программу поддержки и продвижения товаров под брендом "Қазақстанда жасалған";
- в месячный срок определить приоритетные товарные категории, наиболее востребованные населением. По каждой категории установить целевые показатели по увеличению доли отечественной продукции на внутреннем рынке;
- совместно с торговыми сетями обеспечить развитие отечественных торговых марок и заключение долгосрочных договоров поставки с казахстанскими производителями.