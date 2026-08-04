Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Олжас Бектенов: знак «Қазақстанда жасалған» должен ассоциироваться с высоким качеством, которому доверяют покупатели

Премьер-министр поручил разработать комплексную программу поддержки и продвижения товаров под брендом "Қазақстанда жасалған".
Кристина Кобина
Олжас Бектенов: знак «Қазақстанда жасалған» должен ассоциироваться с высоким качеством, которому доверяют покупатели
Стопкадр с видео/Telegram-канал Правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что благодаря мерам правительства по поддержке отечественных товаропроизводителей экспорт сельскохозяйственной продукции демонстрирует устойчивый рост.

- Устойчиво растет экспорт сельскохозяйственной продукции. Это стало возможным благодаря комплексной государственной поддержке отраслей экономики. Теперь необходимо продолжить насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией, расширять рынки сбыта и активнее продвигать наши товары на внешних рынках. Национальный знак "Қазақстанда жасалған" должен ассоциироваться с высоким качеством, которому доверяют покупатели, - подчеркнул Олжас Бектенов на заседании Правительства.

Главный баннер

В связи с этим Премьер-министр дал ряд поручений:

  • министерству торговли совместно с заинтересованными госорганами и палатой "Атамекен" поручено в месячный срок разработать комплексную программу поддержки и продвижения товаров под брендом "Қазақстанда жасалған";
  • в месячный срок определить приоритетные товарные категории, наиболее востребованные населением. По каждой категории установить целевые показатели по увеличению доли отечественной продукции на внутреннем рынке;
  • совместно с торговыми сетями обеспечить развитие отечественных торговых марок и заключение долгосрочных договоров поставки с казахстанскими производителями.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article