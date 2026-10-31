«Он смотрит прямо в камеру»: на Марсе нашли нечто очень похожее на медведя

На одном из снимков поверхности Марса, сделанном космическим аппаратом NASA, исследователи обнаружили необычное образование, напоминающее морду медведя. Две тёмные впадины похожи на глаза, светлый рельеф между ними — на нос, а круговая трещина очерчивает контур головы. Однако у этой необычной находки есть вполне земное геологическое объяснение

Фотографию сделали 12 декабря 2022 года. В тот момент аппарат находился на высоте 251 километра над Южным высокогорьем Марса. Снимок получила камера HiRISE, установленная на борту орбитального аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter. С 2006 года она сделала десятки тысяч подробных изображений марсианской поверхности, и этот кадр поначалу ничем не выделялся среди остальных, передает МойГород со ссылкой на Science Alert.

Всё изменилось, когда на нём разглядели знакомые очертания. Два тёмных круглых углубления напоминали глаза, светлый хребет между ними сужался книзу, образуя подобие мордочки, а почти правильная круговая трещина создавала впечатление очертаний головы. В результате обычный марсианский холм стал похож на симпатичного медведя.

Как учёные объясняют необычную форму

Несмотря на сходство с животным, исследователи считают, что перед ними обычное геологическое образование. В 2023 году планетолог из Аризонского университета Альфред Макьюен, возглавляющий команду камеры HiRISE, предложил объяснение необычной структуры.

«Есть холм с V-образной структурой коллапса (нос), двумя кратерами (глаза) и круглым рисунком разлома (голова)», — отметил специалист.

По его предположению, круговая трещина могла образоваться из-за оседания рыхлого материала, который когда-то покрыл древний метеоритный кратер. Со временем сам кратер заполнился, но его очертания сохранились в рельефе.

Центральная часть, напоминающая нос, может быть вулканическим или грязевым жерлом. А V-образная структура вокруг неё, вероятно, указывает на место, где в прошлом происходило движение лавы или грязевых потоков.

Таким образом, каждый элемент необычного изображения имеет естественное происхождение, а сходство с мордой медведя возникает благодаря тому, как человеческий мозг воспринимает знакомые формы.

Почему мы видим лица там, где их нет

Такое восприятие называется парейдолией. Это особенность работы мозга, при которой человек распознаёт знакомые образы в случайных объектах и узорах. Например, мы можем увидеть лицо в автомобильных фарах, фигуру животного в облаках или определённый символ в обычном пятне на поверхности.

Способность быстро замечать лица имеет эволюционное объяснение. На протяжении большей части истории человечества своевременное распознавание другого человека или потенциальной угрозы могло иметь решающее значение для выживания. Поэтому мозг научился находить знакомые очертания даже при плохом освещении, на большом расстоянии или при недостатке информации.

Однако у этой особенности есть побочный эффект: иногда мы видим лица и фигуры там, где существуют лишь случайные сочетания линий, теней и природных форм. Именно это произошло со снимком марсианского холма.

Марс уже не раз удивлял необычными изображениями

Фото: (ESA/TGO/CaSSIS)

Подобные случаи происходили и раньше. Один из самых известных примеров связан со снимками, которые в 1976 году сделал аппарат NASA «Викинг-1». На них исследователи заметили крупное скальное образование в регионе Кидония, напоминавшее человеческое лицо, обращённое к космосу.

Изображение вызвало большой интерес и породило различные предположения о происхождении необычной структуры. Однако более детальные снимки, полученные позднее другими аппаратами, показали, что это обычная столовая гора — крупное плоское скальное образование. Эффект человеческого лица возник из-за особенностей освещения и угла съёмки.

Ещё один необычный объект обнаружили в августе 2024 года. Учёные, изучавшие данные аппарата Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства, составили каталог отложений хлоридных солей в районе Terra Sirenum и заметили структуру, напоминающую улыбающийся смайлик.

Она представляла собой кольцо высохшей соли с двумя небольшими кратерами, расположенными примерно там, где должны находиться глаза.

Однако в этом случае внимание исследователей привлекло не столько сходство с улыбающимся лицом, сколько состав самого образования. Солевые отложения могли остаться после испарения мелководных водоёмов или озёр, существовавших на Марсе в более влажный период его истории. По мере исчезновения воды растворённые в ней минералы концентрировались и кристаллизовались.

Особый интерес представляют солёные растворы, которые при определённых условиях способны оставаться жидкими даже при температуре около минус 40 градусов Цельсия. Обычная вода при таких условиях уже замерзает.

Учёные предполагают, что подобные рассолы могли создавать условия, в которых отдельные формы жизни потенциально сохранялись дольше, пока поверхность Марса постепенно высыхала. Поэтому солевые отложения рассматриваются как перспективные объекты для будущих миссий, направленных на поиск возможных следов древней жизни.

Медузы, кости и грибы на Красной планете

Марсианские снимки и раньше становились поводом для необычных находок. На фотографиях поверхности планеты люди замечали объекты, напоминающие медуз, человеческие кости и даже грибы. Однако большинство подобных изображений впоследствии получило вполне обычное объяснение.

Например, объект, похожий на медузу, оказался следом космического луча, попавшего в сенсор камеры. Другие предполагаемые свидетельства необычных форм жизни также объяснялись особенностями рельефа, освещения и работы оборудования.

История с марсианским медведем в очередной раз показывает, насколько легко человеческий мозг находит знакомые образы в незнакомой среде. Даже обычный холм на далёкой планете может на первый взгляд превратиться в морду животного, хотя за необычной картинкой скрываются геологические процессы, происходившие на протяжении миллионов лет.