Оператор Кашагана обязан выплатить экологический штраф до 20 июля

Казахстан настаивает на обязательном взыскании экологического штрафа с консорциума North Caspian Operating Company (NCOC) за нарушения на гигантском месторождении Кашаган. У компании осталось всего несколько дней на добровольное погашение обязательств.

Спор разгорелся из-за серьезного нарушения экологического законодательства со стороны NCOC - оператора уличили в сверхнормативном хранении серы на Кашагане. 19 июня 2026 года Атырауский областной суд полностью поддержал позицию Департамента экологии и признал наложенный штраф законным. До 20 июля оператор Кашагана, NCOC, должен перечислить Казахстану 2,3 триллиона тенге экологического штрафа.

Это судебное решение уже вступило в силу. У консорциума есть время для добровольной оплаты до 20 июля 2026 года.

- В случае неисполнения обязательств к NCOC и ее подрядным компаниям будут применены меры принудительного взыскания. В этом случае нарушителям придется дополнительно выплатить исполнительскую санкцию в размере 10% от всей суммы штрафа, - говорится в официальном сообщении министерства юстиции.

В консорциуме попытались заблокировать выплату штрафа, ссылаясь на промежуточный обеспечительный приказ арбитражного трибунала по правилам ЮНСИТРАЛ. Однако казахстанская сторона назвала эти заявления абсолютно необоснованными, приведя сразу несколько веских аргументов:

Это коммерческий спор, а не инвестиционный. Арбитраж ЮНСИТРАЛ является коммерческим. Его полномочия ограничиваются частными спорами и не могут влиять на суверенные права Казахстана контролировать соблюдение экологического законодательства.

Решения зарубежных арбитров не работают автоматически. По закону любые обеспечительные меры иностранных инстанций должны сначала пройти процедуру признания в судах Республики Казахстан.

Экология - зона публичного права. Штрафы за ущерб экологии и здоровью населения защищают общественные интересы, поэтому решения коммерческих арбитражей не могут их отменить или ограничить.

Государственные органы Казахстана подчеркнули, что обязаны исполнять вступившие в силу отечественные судебные акты. Любая приостановка взыскания без законных оснований стала бы грубым нарушением национального законодательства.

Особое недовольство у казахстанской стороны вызвало то, что NCOC решила вынести спор в публичное поле. Консорциум открыто рассказал в своем пресс-релизе о деталях разбирательства и промежуточном приказе трибунала.

В профильном ведомстве отметили, что такое поведение грубо нарушает конфиденциальный характер международного арбитража и вредит ходу процесса. Тем не менее Казахстан намерен действовать строго в правовом поле и довести взыскание штрафа до конца.

