- Денежные средства контрагентов-покупателей, поступивших на банковские счета подконтрольных компаний, выводились за пределы республики путём заключения мнимых контрактов с иностранными компаниями. Сумма невозвращённых средств в иностранной валюте составила 6,6 млн долларов, - рассказали в агентстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В агентстве по финансовому мониторингу сообщили о завершении досудебного расследования в отношении пяти членов организованной преступной группировки. По версии АФМ, с 2018 по 2020 годы они выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний на сумму почти 135 млрд тенге. Ущерб государству оценивается в 39 млрд тенге.Все пятеро признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от пяти до семи лет. В доход государства вернули конфискованные 65 тысяч долларов и 20 млн тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.