QR-коды значительно упростили покупки в интернет-магазинах и платежи онлайн: если для оплаты в стандартном интерфейсе клиенту необходимо перейти в соответствующий раздел на сайте или вводить данные банковской карты, то онлайн счет на оплату можно прислать на почту, в мессенджер или даже распечатать и вручить в офлайн-режиме. Это очень удобно, потому многих предпринимателей и владельцев интернет-магазинов интересует, как сгенерировать код для оплаты. Как это выглядит для клиента Все что нужно клиенту, чтобы оплатить ваш счет — это смартфон и приложение для считывания QR. Дальше все происходит в

QR-коды значительно упростили покупки в интернет-магазинах и платежи онлайн: если для оплаты в стандартном интерфейсе клиенту необходимо перейти в соответствующий раздел на сайте или вводить данные банковской карты, то

онлайн счет на оплату

можно прислать на почту, в мессенджер или даже распечатать и вручить в офлайн-режиме. Это очень удобно, потому многих предпринимателей и владельцев интернет-магазинов интересует, как сгенерировать код для оплаты.

Оплата по QR-коду — как это работает

Как это выглядит для клиента

Все что нужно клиенту, чтобы оплатить ваш счет — это смартфон и приложение для считывания QR. Дальше все происходит в три этапа:

Покупатель получает код (онлайн или офлайн), сканирует его. Выбирает банковское приложение, с помощью которого будет проходить оплата. Подтверждает оплату удобным способом.

Все готово, платеж прошел!

Зачем использовать оплату по QR-коду?

Платеж по QR-коду может оказаться удобнее, чем оплата банковской картой или смартфоном с функцией бесконтактной оплаты. Помимо удобства и скорости, у такого способа онлайн оплаты есть еще 2 важных преимущества:

Безопасность. Для QR не нужно вводить данные банковской карты в интерфейс сайта. Значит меньше вероятность, что ими смогут воспользоваться. А доступ к мобильному банковскому приложению получить не так-то просто, практически все банки предполагают многоступенчатую авторизацию. Минимальные технические требования. В телефоне необязательно должен присутствовать NFC (как для бесконтактных платежей). Далеко не во всех смартфонах есть NFC, а вот камера, хотя бы с минимальным разрешением, есть в каждой модели.

Словом, такие платежи доступны каждому, у кого есть смартфон и онлайн-банкинг.

Как сгенерировать QR-код

Чтобы сформировать код, нужно воспользоваться одним из онлайн-сервисов (к примеру, Freedom Pay). После регистрации вы сможете указать необходимые параметры (сумму, цель платежа, валюту и т.д.) и система автоматически сгенерирует QR, который в дальнейшем можно будет переслать по почте или предоставить офлайн. Можно сформировать статический код (без обязательной суммы оплаты) для многоразовых платежей различного назначения или динамической (с указанием суммы) для единоразовой оплаты товара или услуги.