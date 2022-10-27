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Оплата по QR-коду — как это работает
QR-коды значительно упростили покупки в интернет-магазинах и платежи онлайн: если для оплаты в стандартном интерфейсе клиенту необходимо перейти в соответствующий раздел на сайте или вводить данные банковской карты, то онлайн счет на оплату можно прислать на почту, в мессенджер или даже распечатать и вручить в офлайн-режиме. Это очень удобно, потому многих предпринимателей и владельцев интернет-магазинов интересует, как сгенерировать код для оплаты. Как это выглядит для клиента Все что нужно клиенту, чтобы оплатить ваш счет — это смартфон и приложение для считывания QR. Дальше все происходит в