Представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сообщил, что с 3 часов ночи воскресенья обстрелов позиций украинских военных в зоне конфликта в Донбассе не зафиксировано, передает «Интерфакс». Иллюстративное фото с сайта ru.tsn.ua Иллюстративное фото с сайта ru.tsn.ua «Режим прекращения огня в целом сохраняется. В первые часы беспокоящий огонь велся несистематично. С 03:00 ночи обстрелов вообще не фиксировалось», — отметил Селезнев. Начальник управления МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин подтвердил, что по состоянию на утро 15 февраля ситуация в зоне конфликта в целом спокойная. О соблюдении сторонами перемирия рассказал и представитель Министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. «По большей части режим тишины соблюдается», — сообщил Басурин, которого цитирует ТАСС. Представитель Минобороны ДНР уточнил, что отдельные случаи нарушения перемирия зафиксированы в районе Дебальцево. Ранее ополченцы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и украинские военнослужащие практически одновременно обвинили друг друга в нарушении перемирия в Донбассе. Эдуард Басурин заявил, что в два часа ночи остатки группировки окруженных украинских силовиков в Дебальцево открыли артиллерийский и минометный огонь. В Генштабе Украины насчитали шесть нарушений перемирия со стороны ополченцев. Перемирие в Донбассе, соглашение о котором подписали участники переговоров по украинскому урегулированию в Минске, началось в воскресенье, 15 февраля, в полночь (01:00 по московскому времени). Президент Украины Петр Порошенко объявил о прекращении огня за несколько минут до начала перемирия. Ранее приказы о прекращении огня отдали руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.