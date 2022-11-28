Иметь на даче или в загородном доме генератор очень удобно. Ведь всегда можно пользоваться удобствами, даже в аварийных ситуациях в электроснабжении. Некоторые считают, что перед тем как купить генератор, нужно уделить должное внимание производителю. Но специалисты интернет-магазина TSSP.kz рекомендуют начинать с определения необходимой мощности. Какие приборы должны работать Стоимость электрогенератора напрямую зависит от его мощности: чем выше мощность, тем выше цена. Но далеко не каждому нужен мощный генератор, ведь его потенциал может быть не раскрыт. В то же время слабое устройство будет

Иметь на даче или в загородном доме генератор очень удобно. Ведь всегда можно пользоваться удобствами, даже в аварийных ситуациях в электроснабжении. Некоторые считают, что перед тем как

купить генератор

, нужно уделить должное внимание производителю. Но специалисты интернет-магазина TSSP.kz рекомендуют начинать с определения необходимой мощности.

Определяем необходимую мощность генератора для дома

Какие приборы должны работать

Стоимость электрогенератора напрямую зависит от его мощности: чем выше мощность, тем выше цена. Но далеко не каждому нужен мощный генератор, ведь его потенциал может быть не раскрыт. В то же время слабое устройство будет работать на износ, что сильно сократит его ресурс.

Между общей мощностью всех электроприборов и мощностью генератора запас должен быть в пользу последнего в пределах 20-30%. То есть, если общий показатель всех устройств небольшой дачи составляет 5000 Вт, то необходима модель на 6000-6500 Вт.

Одни приборы должны работать постоянно, но вот от использования других можно отказаться. Во время отключения электричества в доме должен работать:

свет;

котел;

насосы;

бойлеры;

обогреватели;

холодильник.

От использования стиральной машины, утюга, пылесоса можно временно отказаться. Некоторые из устройств могут работать по очереди. Например, компьютер можно включать, когда выключен телевизор.

Популярные классы генераторов

После того как подсчитана общая мощность, переходят к выбору класса электрогенератора. Существуют следующие варианты:

до 3 кВт – свет, холодильник, насос (подходит только для летнего времени);

до 5 кВт – оптимальное решение (можно даже подключать электроплиту);

до 7 кВт – идеальный вариант для большого дома (от кондиционера до плиты);

10 кВт и более – для домашней мастерской (включение электропил, дрелей и других мощных приборов).

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