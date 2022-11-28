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Определяем необходимую мощность генератора для дома
Иметь на даче или в загородном доме генератор очень удобно. Ведь всегда можно пользоваться удобствами, даже в аварийных ситуациях в электроснабжении. Некоторые считают, что перед тем как купить генератор, нужно уделить должное внимание производителю. Но специалисты интернет-магазина TSSP.kz рекомендуют начинать с определения необходимой мощности. Какие приборы должны работать Стоимость электрогенератора напрямую зависит от его мощности: чем выше мощность, тем выше цена. Но далеко не каждому нужен мощный генератор, ведь его потенциал может быть не раскрыт. В то же время слабое устройство будет