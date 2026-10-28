Опубликован полный текст Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана

28 октября 2026 года на официальном сайте Акорды опубликовано послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле".

Дорогие соотечественники!

Уважаемые депутаты Курултая и члены Правительства!

Как Глава государства сегодня я обращаюсь к народу Казахстана с традиционным Посланием, которое по своему значению и содержанию можно назвать особенным.

25 октября мы отметили национальный праздник – День Республики.

В этот день мы приняли Декларацию о Суверенитете, сделав решительный шаг к самостоятельному развитию страны.

Вскоре после этого мы высоко вознесли флаг Независимости и утвердили основы нашей государственности.

В текущем году нашей священной Независимости исполняется 35 лет – это знаковая веха в летописи нации.

В марте всеобщим волеизъявлением была принята Конституция – основа нашей государственности, незыблемый ориентир нашего народа. Это событие имеет глубинный исторический смысл.

Конституцию можно назвать священным договором между несколькими поколениями, поскольку в ней четко зафиксированы современный облик и образ будущего Казахстана.

Поддержанная подавляющим большинством граждан Конституция вступила в силу 1 июля текущего года и придала большой импульс кардинальному обновлению политической архитектуры, формированию новых институтов власти в стране.

Мы вместе активно приступили к масштабной работе во имя светлого будущего.

Народ видит происходящие исторические перемены. Но несмотря на всю важность темы, думаю, что нет нужды на ней останавливаться.

Сегодня я поделюсь своим видением дальнейшего социально-экономического развития страны, обозначу стоящие перед нами цели и задачи.

Скажу открыто: мы пока не решили в полной мере вопросы, касающиеся укрепления нашей Независимости и защиты Суверенитета.

Это значит, что перед нами стоит еще много насущных задач, для надлежащего решения которых нужны прежде всего единство и согласие в обществе. Без этого не будет никаких реформ и никакого движения вперед.

Фото: aqorda.kz

На фоне беспрецедентного обострения глобальных вызовов в нашем обществе на первом месте должны быть дисциплина и порядок.

В настоящее время многие страны предъявляют друг другу не поддающиеся здравому смыслу, выдуманные обвинения, усиливается закулисное противостояние между ними. А между крупными, влиятельными государствами возник тотальный кризис доверия.

Мы видим, как неконтролируемые миграционные потоки значительно расширились, что серьезно сказалось на безопасности ряда европейских государств.

Авторитет ООН критически ослаб, вся система международного права подверглась большой эрозии.

Одним словом, сейчас мир вошел в период неопределенности, у политологов и экспертов нет единого мнения относительно его будущего.

Не будет преувеличением сказать, что международное сообщество переживает смутное время.

Столь сложной, непредсказуемой ситуации не было даже в годы Холодной войны.

Несмотря на такое турбулентное время, Казахстан решительно вступил в новую эпоху своего развития, реализовал масштабные политические реформы. Это редко встречающееся явление в мире.

Теперь нам предстоит укрепить суверенитет страны. Мы должны сохранять внутреннюю устойчивость и динамично развиваться, несмотря на нестабильную ситуацию в мире.

Успех на этом пути зависит от неустанного труда всего общества, прежде всего патриотичных, активных, образованных граждан. Большие надежды возлагаю и на депутатов Курултая.

Очевидно, что особая роль в этих условиях отводится государственному аппарату и правоохранительным органам.

Другими словами, нынешние поколения, то есть мы с вами, должны оставить потомкам не планы и концепции, а страну с сильной, динамично развивающейся экономикой, опирающуюся на высокие технологии, науку и образование; передовое, прогрессивное государство, в котором почитают законы; Казахстан, обладающий геополитическим влиянием и весомым авторитетом на мировой арене.

Это по-настоящему стратегическая задача, стоящая перед нашей нацией.

Уважаемые депутаты!

Уважаемые члены Правительства!

Для поступательного прогресса страны крайне важно качественно и оперативно решать стоящие перед нами масштабные задачи.

Граждане должны быть всецело обеспечены необходимой социальной инфраструктурой, это ключевое условие повышения качества жизни.

Поэтому основное внимание мы уделим инфраструктурному строительству.

Как я уже говорил, Казахстан должен превратиться в одну большую строительную площадку.

Речь идет не об отдельных проектах, а о начале полномасштабной стройки во всех регионах страны.

В первую очередь нужно в кратчайшие сроки провести всесторонний анализ и тщательно оценить потребности регионов в объектах здравоохранения, образования, культуры, спорта,

Мы будем держать на постоянном, особом контроле развитие сельских территорий, создавая необходимые условия для достойной жизни сельчан.

Но нужно отметить, что сегодня главными центрами экономики, образования, технологий и притяжения талантов являются города.

Именно сильные города формируют сильные регионы, а сильные регионы – сильную страну.

Поэтому каждый крупный город страны должен иметь четкий средне- и долгосрочный план развития, утвержденный Правительством.

Для эффективного использования городских ресурсов Правительству совместно с акимами следует в ближайшее время разработать цифровые двойники городской инфраструктуры.

Обеспечение безопасности, создание надлежащего внешнего облика, благоустройство городов должны быть в приоритете и восприниматься как важнейшая государственная задача.

Это полностью отвечает духу общенациональной концепции «Таза Қазақстан».

Если города динамично развиваются, то и растет экономика, укрепляется человеческий потенциал соответствующих регионов.

В этой связи особое внимание уделим возведению и модернизации объектов, имеющих социально-экономическую значимость.

Для этого у нас есть все ресурсы и возможности.

Фото: aqorda.kz

По прогнозу Международного валютного фонда в этом году внутренний валовый продукт Казахстана приблизится к 400 миллиардам долларов, а ВВП на душу населения превысит 19 тысяч долларов.

По объему экономики наша страна займет 47-е место в мире. По этому показателю Казахстан превзойдет ряд стран с гораздо большим населением.

Динамично развивается и обрабатывающая промышленность, доля которой в структуре ВВП превысила 14 процентов. Это конкретный результат системной работы по диверсификации национальной экономики.

Объем золотовалютных резервов и активов Национального фонда превысил 130 миллиардов долларов.

Теперь мы должны направить этот мощный потенциал на модернизацию инфраструктуры, развитие каждого региона страны.

Поэтому поручаю активно приступить к анонсированному мною масштабному строительству, в рамках которого по всей стране будут строиться востребованные социальные, транспортные и инженерные объекты.

Правительство подготовит беспрецедентный План инфраструктурной модернизации.

На реализацию этого масштабного начинания из Национального фонда до конца 2029 года будет выделено около 6,5 триллиона тенге, из которых 1,5 триллиона тенге нужно предусмотреть на социальные проекты уже в этом году и в первые два месяца 2027 года.

Главная цель, миссия Национального фонда – сберегать и приумножать национальное богатство, используя его в интересах нынешних и будущих поколений.

На протяжении многих лет Национальный фонд надежно выполняет эту ключевую задачу, внося значительный вклад в обеспечение финансовой устойчивости страны.

Если мы хотим позаботиться о благополучии подрастающего поколения, то уже сейчас должны делать конкретные, решительные шаги в данном направлении.

Откладывать текущие вопросы на потом нельзя – каждый из них должен найти своевременное решение. Это главное требование.

Глубоко убежден, что историческая ответственность перед будущими поколениями заключается не только в том, чтобы оставить им денежные накопления на счетах, но и построить и передать потомкам качественно новую страну: технологически развитую, с сильной конкурентоспособной экономикой, современной инфраструктурой и высокими стандартами жизни, где каждый гражданин имеет возможность для самореализации.

Это наша главная задача, если хотите – миссия исторического масштаба.

Это долгосрочные инвестиции в развитие человеческого потенциала, улучшение качества жизни граждан, а значит – в будущее страны.

Однако следует обеспечить разумный баланс между сбережением ресурсов Нацфонда и их использованием только там, где они принесут наибольшую пользу обществу.

Самое главное, вложенные государственные средства должны приносить экономическую и социальную отдачу, поскольку они нацелены в первую очередь на повышение благополучия граждан.

К реализации таких проектов важно максимально привлекать представителей малого и среднего бизнеса на местах, обладающих необходимой материально-технической базой и достаточным опытом.

Ход всего этого строительства будет взят на жесткий контроль.

Фото: aqorda.kz

На первом этапе в регионах будут возведены около 70 объектов здравоохранения, в том числе перинатальные центры, больницы, станции скорой медицинской помощи, детские реабилитационные центры и спортзалы для детей с особыми потребностями.

Кроме того, начнется возведение порядка 50 объектов образования, спорта, культуры.

Требуется безотлагательно приступить к качественному строительству этих крайне востребованных объектов и в скором времени ввести их в эксплуатацию.

Вместе с тем значительные средства будут выделены на проекты в сфере ЖКХ.

Многие населенные пункты будут газифицированы и обеспечены чистой питьевой водой.

Правительство до конца текущего года подготовит первоначальный перечень конкретных проектов с охватом всех без исключения регионов.

Мы должны оправдать большие ожидания народа.

Намеченная работа направлена на повышение благополучия и качества жизни граждан, никаких подводных камней здесь нет. Поэтому уверен, ни у кого не будет возражений, если мы назовем это начинание «Народной стройкой».

Программа «Народная стройка» станет самым большим инфраструктурным проектом в истории страны, который повысит уровень жизни граждан, придаст мощный импульс развитию предпринимательства и экономики в целом.

Инициатива обеспечит работой сотни тысяч граждан, ее эффект ощутит весь народ, особенно подрастающее поколение. Твердо убежден в этом.

Следующая задача. Особый фокус следует сделать на развитии логистической инфраструктуры.

Это один из ключевых факторов динамичного прогресса страны.

В настоящее время вопросами логистики занимаются все государства. Без развитой транспортной логистики в хвосте останутся даже страны, которые сегодня занимают ведущие позиции.

В следующем году в нашей стране в эксплуатацию будет введена линия «Бахты – Аягоз», которая увеличит пропускную способность в направлении Китая на 20 миллионов тонн.

В августе началось строительство Арало-Каспийской магистрали. Проект сократит маршрут по Транскаспийскому коридору примерно на одну тысячу километров, а время доставки грузов – до трех дней.

Правительство должно взять на жесткий контроль своевременное и качественное выполнение всех начатых проектов в этой сфере.

Мировая логистика вступила в период масштабной трансформации и ускоренного развития.

Уязвимость морских путей повысила стратегическое значение сухопутных транспортных коридоров.

Казахстан должен использовать этот исторический шанс, чтобы стать на деле ведущим логистическим центром Евразии.

Уже сейчас по нашей территории перемещается около 85 процентов грузоперевозок из Китая на европейский континент.

Но довольствоваться нынешней благоприятной ситуацией – значит обречь себя на роль догоняющего в будущем.

Уже сейчас нужно перейти на позицию полноценного организатора международных грузопотоков.

Особый акцент следует сделать на развитии отечественных логистических операторов, создании центров консолидации и распределения грузов.

Важно также сформировать вокруг транспортных узлов новые производства и торговые площадки.

Наша стратегическая задача – создать сеть современных железных и автомобильных дорог, соединяющих нашу территорию и усиливающих транзитный потенциал страны.

Грузопоток через Казахстан увеличивается год от года.

Это значит, что мы должны улучшать состояние дорожной инфраструктуры, особенно это касается северных регионов.

Поэтому следует приступить к расширению трассы «Кокшетау – Петропавловск».

Приоритетное внимание надо уделить поддержке наших предпринимателей, занимающихся автомобильными грузоперевозками, поскольку больше половины транзита через Казахстан этим видом транспорта приходится на зарубежные компании.

Пришло время предметно заняться этой сферой, Правительство примет соответствующие меры.

Основная цель – увеличить доходы граждан через укрепление транзитного потенциала страны.

В следующем году нужно завершить качественную реконструкцию всех автомобильных пунктов пропуска.

Эта работа до недавнего времени велась ни шатко ни валко.

Перед нами стоит острейшая задача качественного строительства всех (именно всех) автодорог – республиканских и местных.

Ссылаясь на положения и регламенты, исполнительные органы в центре и на местах устроили настоящий «футбол» – тему запинали и сделали все возможное, чтобы утопить проблему в непролазном болоте.

Поэтому поручаю: всеми дорогами, будь то республиканскими (центральными), это около 26 процентов всех дорог, или местными, которые находятся в ведении акиматов, должно заниматься Правительство в лице министерства транспорта.

Повторю: нам нужны очень качественные дороги.

Ссылки на качество битума, щебенки не принимаются.

Напоминаю: без качественных дорог с современной придорожной инфраструктурой обслуживания Казахстан не может претендовать на статус глобальной транзитной магистрали или Евразийского транспортно-логистического узла. Такова цена вопроса. И этот вопрос должен быть решен во что бы то ни стало.

Фото: aqorda.kz

Если граница превратилась в «узкое горлышко», провоцирующее многокилометровые автомобильные пробки, а это то, что происходит именно сейчас, то ни о каком лидерстве Казахстана не может быть и речи.

Через нашу территорию проходят ключевые воздушные коридоры между Европой и Азией – это огромное конкурентное преимущество, которое пока остается на страницах красочных презентаций.

Для практической реализации данного преимущества следует выстроить развитую сервисную инфраструктуру на земле. Это мировая практика.

Пока же огромные доходы в буквальном смысле пролетают мимо нашей страны.

Большие надежды возложены на частную компанию Air Cargo. Она обладает большим потенциалом фондирования, в том числе оплаты труда ведущих зарубежных специалистов, и может самостоятельно принимать решения. Решений, как и результатов, пока нет.

Считаю, что доверие, которое было оказано, должно быть оправдано, и мы ожидаем конкретные результаты.

Впервые в истории страны мы параллельно строим сразу несколько аэропортов в разных регионах.

Завершено восстановление аэропорта в Аркалыке, в ближайшее время ожидается запуск аэропортов в Зайсане, Катон-Карагае, Кендирли.

В следующем году приступим к строительству современного аэропорта в Астане с привлечением в качестве партнера одного из мировых лидеров в этой сфере.

Чтобы твердо занять позицию ключевого транспортного хаба Евразии, Казахстану предстоит выполнить немало важных задач.

В первую очередь, речь идет о полной цифровизации транспортной отрасли, включая международные маршруты.

В эпоху искусственного интеллекта управлять глобальными транзитными потоками с помощью бумажных накладных – это абсурд.

И это самый короткий путь в никуда.

В современных реалиях решающим фактором конкурентоспособности каждого государства и даже экономического суверенитета стала обеспеченность электроэнергией.

Наступившие реалии, по сути, – это «эра электричества».

Для Казахстана критически важно преобразовать его сырьевое преимущество в устойчивый энергетический и технологический прогресс.

Откровенно говоря, здесь проблем более чем достаточно.

Профессиональных энергетиков у нас раз-два и обчелся, а форумы, дискуссии по энергетической проблематике проводятся с завидной частотой и масштабностью.

Между тем ежегодно казахстанская энергетика сталкивается с серьезным дефицитом и поэтому в зимние периоды, в так называемые пиковые моменты, производятся закупки электроэнергии в соседних странах по высокой цене, а затем летом товар возвращается назад по резко заниженной стоимости.

Вот такой простенький «бизнес», причем на протяжении десятилетий.

Меня уверяют, что это нормальная практика в энергетической сфере.

Поэтому и неудивительно, что в свое время сумели «завалить» уже начавшееся строительство ТЭЦ в Балхаше.

И сейчас срывается ввод в строй генерирующих мощностей в Туркестане, Кызылорде, Алматы, Экибастузе.

Казахстан производит 123 миллиарда киловатт-часов.

Для страны с развивающейся индустрией, строительством, агропромышленным комплексом, и главное – с планом тотальной цифровизации экономики и внедрения искусственного интеллекта во все сферы общественной жизни, и, следовательно, строительства ЦОДов – этот объем производимой электроэнергии катастрофически недостаточен.

Поэтому перед нами стоит стратегическая по своей сути задача: к 2029 году добиться устойчивого энергопрофицита.

Фото: aqorda.kz

С этой целью мы обязаны построить новые и модернизировать действующие электростанции и линии электропередачи, в полной мере развить «чистую» угольную генерацию и уделить внимание возобновляемой энергетике, прежде всего, солнечным электростанциям.

В целом Правительству предстоит актуализировать единый долгосрочный энергетический баланс страны до 2035 года.

Принципиальное значение имеет атомная генерация.

По итогам всенародного референдума было принято правильное решение по строительству АЭС, причем сразу нескольких станций.

Уже сейчас надо подумать о том, как мы будем обеспечивать их урановым сырьем, скажем, через пятьдесят лет и далее.

Считаю достойным серьезного рассмотрения предложение о создании государственного стратегического резерва урана, что позволит закрыть потребности казахстанских АЭС на ближайшее столетие.

Важно задействовать зарубежных партнеров, участвующих в строительстве АЭС, в создании высокотехнологичных производств в Казахстане, передаче компетенций в области ядерной энергетики, подготовке отечественных специалистов-атомщиков. Такие предложения поступают от российских и китайских компаний.

Полагаю возможным и, может быть, необходимым, уже в следующем году приступить к строительству АЭС «Балхаш» и подписать соглашение о комплексном сотрудничестве с целью скорейшего начала строительства АЭС «Мойынкум».

Разумеется, все переговорные позиции должны быть тщательно отработаны и согласованы с точки зрения учета национальных интересов Казахстана.

Обобщая, можно сказать, что вся страна займется тотальным обновлением и перестройкой всей гражданской инфраструктуры.

Но при решении такой стратегически важной задачи полагаться только на государственные ресурсы недопустимо.

Иначе произойдет снижение предпринимательской активности и будут посеяны (теперь уже в экономике) семена патернализма или, попросту говоря, иждивенчества со всеми известными последствиями.

Правительству предстоит мобилизовать все источники долгосрочного фондирования.

Нужно с финансовым сообществом продумать, как это сделать без нарушения закона, на пользу нашему государству.

Логика принимаемых решений проста: государственные средства должны стать гарантией привлечения частных инвестиций.

Кроме того, необходимо разработать механизмы для ускоренного индустриально-технологического развития нашей страны.

Казахстан располагает богатой минерально-сырьевой базой, для нас это стратегическое преимущество.

Поэтому необходимо кардинально изменить подходы к геологической разведке.

Очевидно, что поиск новых месторождений устаревшими методами не принесет положительного результата.

Мы должны превратить геологию в высокотехнологичную отрасль.

Крайне важно с помощью передовых технологий полномасштабно исследовать недра страны, а также обеспечить открытость и доступность данных.

В процесс поиска и разведки новых месторождений следует активно привлекать частный капитал.

Сегодня возрастает роль критически важных металлов. Опираясь на международный опыт, нам необходимо создать Национальную систему управления запасами таких металлов с механизмами долгосрочного финансирования проектов в горно-металлургическом комплексе.

Важно обеспечить через оффтейк-контракты гарантированный спрос для отечественных производителей. Это одна из основных задач, стоящих перед Правительством.

Внесите мне соответствующие предложения до конца года, обсудив их с бизнес-сообществом.

Кроме того, по мнению экспертов и специалистов, возникает необходимость создания Фонда цветных и редкоземельных металлов.

Конечная цель – интеграция Казахстана в глобальные цепочки производства. Экспортная политика страны должна быть направлена на достижение этой же цели.

Правительству предстоит наладить стратегическое партнерство с мировыми лидерами в данных сферах.

В целом новые предприятия не должны создавать препятствий для действующих объектов бизнеса на местах. При привлечении инвесторов следует это учесть, детально изучив каждый регион и каждую отрасль.

Мы видим, к каким негативным последствиям приводят ошибочные решения.

К примеру, в стране действует крупное металлургическое предприятие Qarmet. Несмотря на это, еще в трех областях с помощью инвесторов запланировано открытие таких же производств. Будет ли востребована продукция этих предприятий на рынке? Вероятно, на этот вопрос нет четкого ответа.

Поэтому очевидно, что польза от таких неуместных решений сомнительна.

Без укрепления межведомственной координации наша экономика утратит свой потенциал.

Каждый регион должен работать, опираясь на свои конкурентные преимущества.

Очевидно, что по этому вопросу необходимо значительно усилить роль Правительства.

Вместе с тем специализация регионов не должна превращаться в зависимость от одной отрасли или одного крупного предприятия.

Вокруг якорной специализации необходимо формировать полноценную экосистему: образование, прикладную науку, логистику, сферу услуг, смежные производства и технологическое предпринимательство.

Уверен, что «Народная стройка» окажет положительное влияние на создание такой экосистемы в каждом регионе.

Фото: aqorda.kz

Следующее. Мы должны приложить все усилия для дальнейшего динамичного развития сельского хозяйства.

В прошлом году отрасль выросла почти на шесть процентов, а выпуск продукции агропромышленного комплекса составил 15 триллионов тенге.

Льготное финансирование по сравнению с прошлым годом увеличилось с одного до полутора триллионов тенге.

Однако в большинстве своем это краткосрочные и оборотные средства.

Аграриям нужна широкомасштабная система финансирования, которая позволит планировать предстоящую работу на долгосрочную перспективу.

Поэтому Правительству следует выработать действенные механизмы обеспечения фермеров «длинными» инвестиционными ресурсами.

Холдингом «Байтерек» сформирован перечень перспективных проектов в пищевой промышленности на сумму свыше 500 миллиардов тенге.

Для их успешной реализации необходимо не затягивать вопрос выделения средств на доступных и льготных условиях, а незамедлительно приступить к реализации качественных проектов.

Вместе с тем пришло время для технологической модернизации сельского хозяйства.

Актуальным представляется наращивание производства в нашей стране современных тракторов и комбайнов.

Это позволит повысить эффективность сельскохозяйственного производства.

На прошлой неделе сооснователь компании NVIDIA, крупный предприниматель новой волны Дженсен Хуанг, посетивший Астану, высказал предложение о необходимости широкого внедрения искусственного интеллекта в сельское хозяйство Казахстана. На мой взгляд, это весьма своевременное предложение, которое следует безотлагательно реализовать.

Несомненно, если наша страна успешно осуществит такие планы, то при возникновении глобального дефицита продовольствия, то есть в случае всемирного голода, Евразия может стать основным центром, обеспечивающим мир продуктами питания.

Казахстан располагает значительными площадями земель вдоль крупных источников воды, орошение которых способно увеличить урожайность традиционных культур в 2-2,5 раза.

При этом расширение посевов должно осуществляться исключительно с применением передовых водосберегающих и агрохимических технологий.

Особо подчеркну, что проблема дефицита водных ресурсов в нашей стране требует системных и решительных мер.

Прежде всего необходимо обеспечить повсеместное внедрение принципов рационального и рачительного использования воды – ресурса, ценность которого сложно переоценить в современных реалиях.

Правительству и акиматам следует усилить контроль за водопотреблением, сократив потери в сетях и исключив нецелевое использование питьевой воды, в частности на автомоечных станциях. Это, конечно, абсурд – использовать питьевую воду на автомоечных станциях.

По моему поручению Правительством начата масштабная тарифная реформа в сфере водопотребления. Необходимо довести ее до логического завершения.

Бережное отношение к воде должно стать обязательным принципом хозяйствования.

Для полного и достоверного учета водных ресурсов критически важно в полной мере использовать цифровые инструменты.

Это позволит принимать выверенные решения при планировании новых производств.

Поэтому Правительству следует в кратчайшие сроки завершить создание Национальной информационной системы водных ресурсов.

Помимо этого, нужно сосредоточиться на глубокой переработке сельхозпродукции.

У нас уже есть успешные примеры.

В Кызылординской области несмотря на сложный климат выращивают и перерабатывают кукурузу и сою.

В Туркестанской области китайская компания формирует современный хлопково-текстильный кластер, в котором особое внимание уделяется рациональному использованию воды.

Правительству следует масштабировать такой опыт и своевременно оказывать поддержку инвесторам.

Подобный подход необходимо применять и в животноводстве.

Сегодня на основе использования опыта Северо-Казахстанской области в стране запущена 71 молочно-товарная ферма общей мощностью более 462 тысяч тонн молока в год.

В Акмолинской области создается мясной кластер с применением передового зарубежного опыта.

Подобные проекты заслуживают поддержки, в том числе финансовой, если в этом есть необходимость.

Наряду с производством и переработкой необходимо совершенствовать систему хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции.

И крупные холдинги, и небольшие фермерские хозяйства должны иметь гарантированный доступ к агрологистическим центрам.

В целом в рамках «Народной стройки» надо уделить внимание и развитию сельскохозяйственной инфраструктуры. Это имеет стратегическое значение.

Правительству и холдингу «Байтерек» необходимо совместно принять конкретные решения.

Для развития основных отраслей экономики приоритетное внимание необходимо уделить проектам, предполагающим глубокую переработку продукции и повышение производительности труда.

В частности, нам следует обеспечить производство отечественных строительных материалов, металлоконструкций и инженерного оборудования, необходимых для реализации крупных инфраструктурных проектов.

Считаю, что подобные инициативы должны стать основой программы «Народная стройка». Использовать средства Нацфонда для финансирования импорта недопустимо. Это принципиальное условие.

Фото: aqorda.kz

Для придания нового импульса развитию экономики надо привлекать ведущие мировые и отечественные компании, обладающие передовыми технологиями, необходимым экспертным опытом и большими возможностями для выхода на глобальные рынки.

Эффективность инвестиций следует оценивать по количеству и качеству введенных в эксплуатацию производственных мощностей, а также по их реальному вкладу в экономику.

В мире обостряется конкуренция за инвестиционные ресурсы.

Повышение конкурентоспособности напрямую зависит от скорости принятия решений и оперативности их реализации.

При этом в нашей стране не достает последовательности в работе по привлечению и поддержке инвесторов.

Действия отдельных ведомств и лиц носят хаотичный и несогласованный характер.

Следствием этого становится дефицит комплексного видения, системной координации, долгосрочного планирования и необходимых знаний.

Поэтому управление инвестиционной политикой следует сконцентрировать в едином центре.

Считаю, что нужно решить эту застарелую проблему и установить институт, который на системной основе займется привлечением капитала.

В настоящее время подобной системы не существует, а ряд государственных учреждений наделен дублирующими полномочиями.

В нынешней ситуации прежние подходы устарели и не отвечают требованиям времени.

Наиболее эффективным решением могло быть делегирование холдингу «Байтерек» комплекса вопросов, связанных с инвестиционной политикой.

В то же время министерства экономики и иностранных дел продолжат осуществлять часть полномочий в этой области.

Еще одна актуальная тема.

Полагаю, огромное значение строительства города ускоренного развития Алатау, призванного быть благоприятной средой для инвестиций и предпринимательства, стало очевидным для большинства людей.

Главное условие долгосрочной привлекательности любой международной юрисдикции – это эффективное правосудие.

Поэтому в Алатау следует создать судебную систему, обеспечивающую высокое качество отправления правосудия.

Инвестиционный суд по английской модели общего права будет рассматривать коммерческие дела.

Все остальные вопросы, связанные со специальным правовым режимом, войдут в компетенцию Гражданского суда.

Правительству предстоит до конца января 2027 года внести на рассмотрение Курултая соответствующие поправки в Конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау».

Хотел бы напомнить, что инвестиционные интересы всех солидных и честных предпринимателей гарантированы самой сильной, надежной правовой защитой – Конституцией.

Фото: aqorda.kz

Хотел бы остановиться на вопросах развития малого и среднего бизнеса.

На сегодняшний день его вклад в ВВП достиг 40%, а его доля в инвестициях в основной капитал приблизилась к 70%.

Безусловно, малый бизнес стал движущей силой национальной экономики, и это очень значимый показатель.

В настоящее время треть субъектов малого предпринимательства сосредоточена в сфере торговли, что актуализирует задачу по диверсификации структуры данного сектора.

Перед Правительством стоит задача принять Комплексный план развития среднего бизнеса, в котором следует определить механизмы долгосрочного финансирования и технологической модернизации предприятий.

Необходимо создать условия для тесного сотрудничества представителей среднего бизнеса с крупными предприятиями, включая сбыт их продукции.

Как бы то ни было, государство по-прежнему остается важным заказчиком в нашей экономике.

Поэтому нужно усовершенствовать подходы к вовлечению малого и среднего бизнеса в закупки госорганов и квазигосударственных компаний.

Часть закупаемого объема можно зарезервировать за малыми и средними предприятиями.

При этом необходимо смягчить требования к поставщикам.

Крайне важно обеспечить стабильные правила игры для предпринимателей.

Контроль государства достаточно либеральный, но его влияние на работу предприятий сохраняется через штрафы, внеплановые проверки и камеральный контроль с блокировкой счетов.

Такое влияние никак нельзя назвать положительным.

Казалось бы, только за первое полугодие количество нарушений со стороны индивидуальных предпринимателей сократилось на 34 процента. Но при этом сумма штрафов увеличилась почти на 11 процентов, а внеплановые проверки выросли в десятки раз.

Между тем анализ деловой активности показывает: бизнесу достаточно просто не мешать.

В этом смысле полезен опыт моратория на проверки микро- и малого бизнеса 2020-2023 годов. Этот опыт показал свою эффективность.

Предлагаю депутатам Курултая совместно с Правительством обсудить целесообразность введения с 1-го января 2027 года очередного трехлетнего моратория с учетом всех положительных и отрицательных аспектов предыдущего моратория.

Данный шаг следует рассматривать как стратегическую паузу для перезагрузки контрольно-надзорной системы и перехода к цифровой модели регулирования.

В то же время продолжают поступать обращения от предпринимателей, попадающих в орбиту уголовного преследования по экономическим статьям.

Поэтому следует принять меры по дальнейшей декриминализации экономических правонарушений.

Важно обеспечить равные и справедливые условия для предпринимателей, особенно для малого и среднего бизнеса.

В некоторых случаях данное требование не выполняется.

Подтверждением этому служит то, что наши производители, особенно в пищевой промышленности, сталкиваются с целым рядом проблем. Более того создаются даже регуляторные препоны.

Например, идет демпинг со стороны импортной продукции, создаются искусственные барьеры при допуске местных товаров к торговым полкам. Если называть вещи своими именами, это коррупция. Этому откровенному вредительству нужно положить конец раз и навсегда.

Несомненно, такая ситуация существенно снижает конкурентоспособность отечественных продуктов и компаний.

Совершенно очевидно, что, если мы не будем строго пресекать подобные действия, это нанесет вред развитию нашей экономики.

Другими словами, защита бизнеса –укрепление суверенитета национальной экономики. Без преувеличения можно сказать, что незаконное препятствование деятельности предпринимателей – это преступление против государства.

Поэтому необходимо совершенствовать и укреплять механизмы поддержки предпринимателей. Эта работа может проводиться и в рамках торговых ассоциаций.

Фото: aqorda.kz

Следующее. Казахстан обязан (именно обязан) создать цифровую экономику.

Будучи реалистами, правильно оценивающими свои возможности, мы должны использовать все лучшее, что могут дать новые технологии для благополучия нашего народа.

Строительство основной инфраструктуры для реализации комплексной стратегии Digital Qazaqstan уже началось.

Запущены два суперкомпьютера, до конца года будет введен в строй третий мощный суперкомпьютер.

Завершена прокладка волоконно-оптической магистрали по дну Каспия, возводятся центры обработки данных.

И это лишь малая часть работы по цифровой трансформации страны. Мы находимся в начале большого пути, ведущего к новому технологическому укладу.

Чтобы идти в ногу со временем, необходимо сосредоточиться на достижении практических результатов.

Но надо признать, что пока у нас больше слов, чем дела, реальная цифровизация порой подменяется автоматизацией существующих процессов или проведением разного рода мероприятий.

Цифровизация не должна сводиться к закупке дорогостоящих программных продуктов без понимания их практической пользы.

Мы, по сути, только начали работу по коммерциализации искусственного интеллекта, токенизации активов, развитию блокчейн-технологий и цифровых платформенных экосистем.

Предстоит разработать программу практического использования цифровизации в экономике.

Сейчас миллионы наших граждан ежедневно пользуются маркетплейсами, сервисами доставки еды и заказа такси и множеством других услуг, включая банковские сервисы, где Казахстан, надо признать, опередил многие, казалось бы, передовые страны.

Но нужно идти вперед.

У нас есть все необходимое, чтобы придать мощный импульс развитию

по-настоящему высокопродуктивной цифровой экономики.

Наша молодежь образованная и креативная, в стране функционирует доступный интернет, создана развитая цифровая инфраструктура.

Сегодня любой гражданин может за несколько минут открыть банковский счет, оформить рассрочку или приобрести товар, не выходя из дома.

На следующем этапе цифровизации надо перейти от обеспечения доступа к услугам к расширению личных возможностей.

Нужно сменить парадигму, рассмотреть стоящие перед нами задачи с другого ракурса.

Наша цель – построить по-настоящему народную цифровую экономику.

В общественном сознании интернет должен восприниматься не только как пространство потребления и развлечения, но и как виртуальная территория созидания и труда.

Для наших граждан смартфоны могут и должны стать не столько средством досуга – дорогостоящей игрушкой, убивающей время, сколько эффективным рабочим инструментом.

Поэтому Правительство до конца года сформирует упрощенный правовой режим цифровой занятости.

Для построения народной цифровой экономики важно, чтобы возможности людей не зависели от места их проживания.

Наши граждане, живущие будь то в сельской местности или в городах, должны научиться пользоваться смартфоном в качестве инструмента получения законных заработков.

Предстоит объединить действующие государственные меры поддержки предпринимательства с возможностями частных маркетплейсов, банков, логистических компаний и цифровых сервисов.

Помимо выдачи кредитов и субсидирования, необходимы дополнительные цифровые инструменты для производства и реализации товаров.

В следующем году Правительству совместно с бизнес-сообществом нужно запустить в ряде регионов пилотные проекты цифрового развития, которые помогут сельским производителям наладить сбыт своей продукции.

Успешные практики надо масштабировать во всех регионах.

Следует в полной мере реализовать потенциал токенизации активов, то есть их перевода в цифровую среду.

Это позволит гражданам стать совладельцами компаний и различных объектов, а предпринимателям – напрямую привлекать капитал, без излишних посредников.

Стратегическая цель построения народной цифровой экономики заключается в использовании возможностей современных технологий для благополучия каждого гражданина.

Фото: aqorda.kz

В нынешний Год цифровизации и искусственного интеллекта мы придали мощный импульс построению прогрессивного и технологически развитого государства.

Теперь нам предстоит системно продолжить эту работу и построить цифровую экономику на основе искусственного интеллекта.

Правительство, национальные компании и сектор креативных индустрий должны самым активным образом включиться в этот процесс.

Это важнейшая общегосударственная задача, полностью соответствующая требованиям новой эпохи.

Для строительства экономики будущего нам нужно раз и навсегда избавиться от устоявшихся стереотипов и устаревших подходов, сформировав совершенно новые несущие конструкции нашего общества.

По сути это общенациональная и перманентная миссия, обращенная в будущее и нацеленная на достижение благополучия для грядущих поколений в совершенно новых технологических реалиях.

Какой бы сложной, трудной и полной вызовов ни была надвигающаяся цифровая эпоха, наши цели остаются неизменными – это формирование нового облика нашего государства, приверженность курсу модернизации и обновления.

Следующий год предлагаю объявить Годом Всенародной большой стройки.

В каждом областном центре, районах и даже поселках мы должны приступить к строительству и ремонту гражданской инфраструктуры: дорог, аэропортов, вокзалов, медицинских учреждений всех типов, включая реабилитационные центры для особенных детей, а также домов творчества и спортивных объектов, библиотек и научных центров.

И, конечно, мы обязаны продолжить строительство жилья.

Таким образом, наш общий всенародный ответ надвигающейся эпохе искусственного интеллекта: строить, и еще раз – строить!

В Конституции повышение благосостояния народа утверждено в качестве одного из основополагающих принципов деятельности государства.

Хотел бы особо подчеркнуть: все наши инициативы предпринимаются исключительно во благо народа, прежде всего подрастающего поколения.

Еще одна приоритетная задача – кардинальное улучшение качества государственного управления.

На модернизацию инфраструктуры, масштабную цифровизацию и развитие индустриального сектора выделяются значительные бюджетные средства, привлекаются частные инвестиции.

В связи с этим особое внимание следует уделять тщательному отбору проектов масштабного строительства, работе с надежными компаниями и жесткому контролю каждого этапа реализации инициатив.

Государственный аппарат должен быть готов профессионально и безупречно выполнить эту задачу.

Кроме того, следует глубоко переосмыслить подходы к макроэкономической политике.

В последние годы Правительство полностью пересмотрело бюджетную и налоговую системы.

Однако эффективность государственной политики нужно оценивать прежде всего по уровню благосостояния и экономической активности граждан.

Поэтому наша главная цель – повышение доходов населения, а для этого в первую очередь необходима системная борьба с инфляцией.

Инфляция – это, образно говоря, безмолвный враг, изо дня в день подтачивающий благополучие наших граждан.

Несмотря на то, что темпы роста цен несколько замедлились, уровень инфляции все еще остается высоким.

Правительство и Национальный банк должны действовать слаженно и скоординировано. Требуется стабилизировать и снизить инфляцию – это приоритетная задача.

Правительству следует проводить максимально сбалансированную бюджетную и налоговую политику, создавать благоприятные условия для укрепления производственного потенциала экономики и повышения производительности бизнеса.

Регуляторы финансового рынка также обязаны качественно и эффективно выполнять свои задачи.

Фото: aqorda.kz

Сегодня финансовая система Казахстана находится на достаточно устойчивом уровне.

Убедительное тому подтверждение: активы отечественных банков превысили 75 триллионов тенге (150 млрд долларов).

Объем депозитов достиг рекордного показателя – 52 триллионов тенге (105 млрд долларов), причем 78 процентов вкладов хранятся в национальной валюте, что свидетельствует о растущей ценности национальной валюты тенге.

Следующая ключевая задача – направить накопленные финансовые ресурсы в реальный сектор экономики.

В связи с этим Национальному банку наряду с обеспечением ценовой и финансовой стабильности пришло время принимать самое активное участие в реализации инициатив, открывающих путь к развитию экономики.

Наша экономика требует долгосрочного финансирования, масштаб которого превышает возможности бюджета и институтов развития.

Банки должны принимать самое активное участие в инвестиционном кредитовании бизнеса. Это их основная миссия.

Для этого надо создать соответствующие условия, в том числе через эффективное регулирование свободной ликвидности в банковской системе. А эта ликвидность присутствует в большом масштабе.

Времени на проведение бесконечных дискуссий у нас нет. Нужны решения, которые выведут страну на путь прогресса.

Следует запустить новые механизмы долгосрочного кредитования ключевых отраслей экономики с участием банков, институтов развития, международных финансовых организаций и других источников.

Предстоит существенно расширить возможности рынка капитала.

Поэтому важно стимулировать частные предприятия к активному использованию биржевых инструментов.

Критически важная задача – мобилизовать дополнительные источники финансирования, усилить инвестиционную дисциплину.

Конкретные механизмы должны быть предусмотрены в разрабатываемом Законе о рынке капитала.

Особое внимание следует уделить формированию единой национальной финансовой экосистемы.

Казахстанская фондовая биржа, Международный финансовый центр «Астана» и Alatau City должны работать в режиме близкого партнерства.

Национальному банку и Правительству предстоит разработать Единую стратегию развития финансового рынка Казахстана.

Другой важный фактор долгосрочной макроэкономической стабильности – бюджетная политика.

Принятый в прошлом году Бюджетный кодекс позволил эффективно управлять государственными средствами и укрепить финансовую дисциплину. Тем не менее необходимо учитывать, что расходы растут из года в год. Поэтому качество планирования и управления государственными финансами необходимо повышать и далее.

Для предотвращения необоснованных и неэффективных расходов целесообразно использовать возможности технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, предстоит завершить цифровизацию системы казначейства.

Нужно выстроить систему с единой методологией управления бюджетными потоками.

Жду конкретных предложений от Правительства и Национального Банка.

Фото: aqorda.kz

Следующий приоритет – совершенствование налоговой политики.

Новый Налоговый кодекс заложил основу для комплексной перезагрузки всей системы.

Однако столь масштабная реформа неизбежно выявляет вопросы, которые сложно предусмотреть на этапе разработки.

Как следствие, бизнес сталкивается с трудностями при применении отдельных норм.

Налоговый кодекс – это не догма, не священное писание, и он не должен быть оторван от реальности.

Поэтому надо устранить противоречия, исключить неоднозначное толкование норм, убрать перекосы и излишнюю нагрузку на предпринимателей.

Налоговая система не должна лишать бизнес стимулов к развитию, препятствовать привлечению инвестиций и созданию рабочих мест.

Поэтому Правительству необходимо прислушаться к бизнесу и разработать пакет точечных изменений в налоговое законодательство.

Сделать это нужно абсолютно выверенно, чтобы каждый раз не менять правила поведения предпринимателей. Наше законодательство настолько громоздкое, сложное для понимания, что стало настоящей головной болью для предпринимателей.

Отдельно хочу остановиться на вопросе справедливости налогообложения.

Считаю, что настало время обсудить введение повышенной ставки для обладателей крупных состояний.

Подчеркну, никто не собирается каким-либо образом ограничивать законно приобретенные активы. Это противоречило бы самой Конституции.

Речь идет о соразмерном, честном вкладе каждого гражданина в развитие нашей страны. Речь идет о справедливости.

Правительству и Курултаю предстоит изучить данный вопрос и внести предложения.

Справедливость налогообложения требует прозрачности, а значит – тотальной цифровизации.

Нужно использовать передовые технологии, в том числе искусственный интеллект, чтобы повысить собираемость налогов, сократить теневую экономику, снизить коррупционные риски.

В современных условиях правовая система стала важнейшим фактором успешного внедрения инноваций и повышения конкурентоспособности экономики.

Действующий Гражданский кодекс, принятый еще в 90-е годы прошлого века, безусловно, в полной мере выполнил свою историческую миссию.

Он позволил сформировать базовые институты рыночной экономики, закрепил неприкосновенность собственности, заложил правовую основу гражданских взаимоотношений в новой исторической эпохе.

Однако, каким бы качественным он ни был, Гражданский кодекс разрабатывался для экономики переходного периода при полном отсутствии цифровых технологий.

Понятно, что за прошедшие 30 лет изменились и мир, и наше общество.

Поэтому считаю, что требуется принять новый Гражданский кодекс, который заложит фундамент плавного перехода к экономике будущего.

Это позволит обеспечить стабильность правовых условий работы бизнеса, инвесторов и граждан в современных реалиях.

Прошу депутатов Курултая совместно с Правительством приступить к разработке этого важного документа.

Рассчитываю на то, что Курултай сможет принять новый Гражданский кодекс до конца следующего года.

«Народная стройка» обусловлена не только экономическими задачами, но и накопившимся багажом структурных дисбалансов.

Рост населения и внутренняя миграция создают непомерную нагрузку на социальные объекты, многие из которых и без того работают на пределе.

Проблема возникла далеко не вчера.

В предыдущие десятилетия обычным делом была практика затушевывания ошибок и недостатков государственного управления усиленным наращиванием социальной помощи, то есть задабриванием граждан.

Государственные ресурсы попросту распылялись: выплаты получали даже вполне обеспеченные семьи, в то время как стремительно нарастал дефицит доступных школ и больниц.

Это потворствовало патернализму и росту иждивенческих настроений в обществе, провоцировало откровенные злоупотребления и коррупционные схемы в системе социального обеспечения.

Надо четко понимать, что избыток неоправданных льгот и выплат свидетельствует об институциональной незрелости и даже слабости государственного аппарата, отсутствии дальновидности в деле обеспечения благоприятного будущего нации.

Мнимая доброта к людям за счет бюджетных средств – это и есть самый настоящий популизм, цинично прикрывающий всевозможные махинации, направленные против интересов народа и устойчивого развития страны.

Таково мировоззрение людей, живущих лишь одним днем, не обладающих стратегическим видением, государственным мышлением в широком понимании этого слова.

Поэтому важно в корне пересмотреть социальную политику, переориентировать ее с решения сиюминутных задач на достижение стратегических целей.

Повторю: главная задача Правительства – обеспечить адресность государственной поддержки, направив ее действительно нуждающимся людям.

В целом в этой сфере немало острых проблем, Правительство должно предоставить свои предложения и решения.

Новые подходы сейчас активно обсуждаются в обществе, со стороны граждан высказываются различные опасения.

В этом чувствительном вопросе нельзя перегибать палку.

Любая реформа должна быть продуманной, выверенной, учитывать реальное положение людей.

Поэтому новые механизмы социальной поддержки и цифровые системы нужно сначала протестировать.

Вводить их следует в пилотном режиме и поэтапно, а масштабировать, только убедившись в результатах.

В целом, вместо того, чтобы потакать патернализму и делать людей зависимыми от социальных пособий, государство должно сосредоточиться на укреплении социальной инфраструктуры, расширении жизненных перспектив граждан.

Это позволит повысить качество человеческого капитала и, главное, создаст условия для гармоничного и всестороннего развития подрастающего поколения.

В Казахстане около семи миллионов детей – это 34 процента населения.

Ежегодно регистрируется свыше 330 тысяч новорожденных.

Такой динамичный демографический рост требует опережающего строительства медицинских объектов.

На первом этапе масштабного строительства будет возведено восемь современных перинатальных центров.

Одновременно предусмотрено строительство семи многопрофильных детских больниц в Атырау, Актобе, Алматы, Шымкенте, Каскелене, Семее, Актау, а также двух объектов в Астане.

Важно вовлекать в эту масштабную работу не только бюджетные средства, но и частный капитал.

Успешная реализация уже начатых проектов государственно-частного партнерства должна стать хорошим примером для привлечения частных инвестиций в социальную инфраструктуру.

Следует исключить затягивание процедур и принятия решений.

Параллельно нужно модернизировать систему первичной медико-санитарной помощи путем расширения полномочий врачей общей практики и поэтапного увеличения финансирования.

Поручаю Правительству с 1 января 2027 года за непрерывный стаж работы повысить заработную плату специалистов участковой службы первичной медико-санитарной помощи до 40 процентов.

Это позволит увеличить доходы более 77 тысяч человек.

Государство будет поэтапно повышать минимальную заработную плату.

Поручаю Правительству с 1 января 2027 года увеличить минимальную заработную плату с 85 до 110 тысяч тенге. Это позволит повысить доходы почти 1,8 миллиона граждан, включая более 370 тысяч бюджетников.

Отдельного внимания требует инклюзивное образование.

В Казахстане свыше 237 тысяч детей с особыми образовательными потребностями, и, к сожалению, в последние годы их число растет.

Как я уже говорил, Правительству совместно с акимами надо принять меры для развития инфраструктуры инклюзивного образования.

В рамках масштабного строительства этот вопрос нельзя оставлять без внимания.

Необходимо системно принимать меры, направленные на устранение дефицита специалистов и раннее выявление детей с особыми образовательными потребностями.

В этой работе рассчитываю на активное содействие фонда «Қазақстан халқына».

Фото: aqorda.kz

Еще один актуальный вопрос.

Знаю, что в обществе много обсуждаются «узкие места» в реформировании сферы просвещения.

Любые изменения здесь должны быть направлены на облегчение работы и снижение излишней нагрузки учителей.

Не секрет, что на деле эта задача решается не в полной мере.

Раньше учителя утопали в бумажной волоките. Теперь же они заняты заполнением бесконечных отчетов на различных платформах и в цифровых системах.

Основная миссия учителей – давать детям качественное образование и воспитывать сознательное поколение.

Требуется покончить со всем, что мешает выполнению этой задачи.

Мы должны защищать интересы учителей.

В последнее время участились факты, когда ученики покрывают нецензурной бранью своих учителей, доходит даже до применения силы.

В таких ситуациях руководство школ, как правило, тоже оказывает давление на учителей. Это неправильно.

К рассмотрению подобных случаев нужно подходить тщательно и всесторонне.

Здесь ответственность в равной степени лежит на всех – и на семье, и на ученике, и на учителе, и на школе.

Министерству просвещения следует держать этот вопрос на особом контроле.

Фото: aqorda.kz

Уважаемые депутаты Курултая и члены Правительства!

Как я уже сказал, наша страна входит в новый исторический цикл.

В этот переломный момент мы должны критически переосмыслить все национальные планы и стратегии.

Следует четко понимать, с каким «багажом» мы подойдем к следующему знаковому рубежу нашей Независимости.

Видение дальних горизонтов позволит нам определить текущие задачи и приоритеты, чтобы твердо следовать суверенному стратегическому курсу, претворять в жизнь созидательные планы.

Поэтому Администрации Президента совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам с подключением научных центров, прежде всего, Казахстанского института стратегических исследований в течение года следует разработать документ с долгосрочным видением приоритетов в развитии страны. Полагаю, и депутаты могли бы внести свой существенный вклад в разработку этого очень важного документа.

Однако начать следует с реформирования системы государственного управления.

Вступление в силу Конституции привело к обновлению политической системы. В то же время естественным образом усложнились и задачи, стоящие перед всеми государственными органами.

Назрела острая необходимость в реформе государственного управления на основе новой стратегии ее развития.

Во главе угла должна стоять задача повышения эффективности всего государственного аппарата и каждого государственного служащего.

В первую очередь предстоит перестроить структуру управления на всех уровнях – от Правительства до сельских акимов.

Она должна быть адаптирована к работе в условиях цифровизации и взаимодействию с искусственным интеллектом.

Госорганы должны получить стимул к проявлению рациональных инициатив, принятию решений, четко знать и понимать свои полномочия и механизм деятельности всего государственного аппарата.

С помощью искусственного интеллекта следует прекратить практику дублирования функций, ликвидировать структурные перекосы.

Важно избавить госаппарат от бюрократического балласта и всего, что замедляет принятие решений, тормозит прогресс.

Государственные служащие должны служить образцом компетентности.

Этого, к сожалению, пока не наблюдаем.

Следует также разработать принципы новой этики государственных служащих.

В своей работе они должны руководствоваться положениями Конституции, служить Отечеству и народу.

Речь идет не о точечных или косметических изменениях, а о настоящей реформе, которая повлечет за собой целый ряд мер правового, финансового характера.

Администрация Президента в срок до 1 июня 2027 года представит Комплексный план реформирования системы государственного управления.

Иначе говоря, предстоит сформировать модель государственного управления для новой экономики, основанной на цифровизации и применении искусственного интеллекта.

Перед нами стоит одна большая цель – построить Справедливый, Сильный, Чистый, Прогрессивный Казахстан.

Наступила эпоха огромных возможностей и одновременно огромных рисков.

Именно в такие судьбоносные периоды и проявляется характер нации.

Инертность и выжидание равносильны историческому поражению.

Единственно верный ответ на вызовы времени – работать в режиме стратегического опережения, формируя архитектуру будущего Казахстана.

Иначе мы окажемся в колее бесконечного догоняющего развития.

Высшее мерило прогресса государства и главные потребители положительных итогов (или, как сейчас принято говорить, бенефициары) всех реформ – это наши граждане.

Поэтому в сердцевине моего стратегического курса – идея Справедливости.

Вступая в новый исторический цикл, мы приступаем к строительству и обновлению всей гражданской инфраструктуры.

В предстоящие несколько лет строительный бум охватит все регионы.

Как было сказано, мы будем строить автомагистрали, промышленные и энергетические объекты, железные дороги, мосты, инженерные сети, гидросооружения, школы, больницы, спортивные комплексы и, конечно, объекты культуры.

Строительство современной инфраструктуры увязано с открытием десятков новых производств и, главное, – с развитием народной цифровой экономики.

Таким образом, благодаря дисциплине, ответственности и упорному труду мы вместе в самое ближайшее время кардинально изменим облик наших сел и городов, сделаем наш общий дом – Республику Казахстан – и более мощным, и более привлекательным государством.

Следуя принципу «Закон и Порядок», работая по совести, мы обязательно добьемся всех поставленных целей и оставим достойное наследие потомкам.

Повторю то, что говорил не единожды: в условиях беспрецедентных глобальных вызовов мы должны всемерно укреплять единство нации, социальный фундамент общества.

Именно в этом гарантия окончательного успеха наших стратегических замыслов и планов.

Уверен, следуя этим путем, Казахстан займет достойное место в авангарде мировой цивилизации.

В целом для успешной реализации любой реформы недостаточно совершенствования законов и укрепления политических институтов.

Устойчивый прогресс страны в первую очередь связан с обновлением сознания граждан, формированием новой общественной этики.

Концепция «Адал азамат» должна стать неотъемлемой частью нашей жизни.

В народе говорят: «Әрекет түбі – берекет» («Труд – основа изобилия»).

Действительно, невозможно переоценить ценность деятельного, созидательного патриотизма.

Быть патриотом – значит уважать Закон, соблюдать Порядок, неустанно трудиться на благо Родины.

Я вижу Казахстан Справедливым и Прогрессивным государством, сплоченной страной с равными возможностями для всех и каждого.

Для достижения этой цели я прилагаю и впредь буду прилагать все усилия.

Главный двигатель современной эпохи – это знания, наука, инновации.

Страны, которые освоят и всецело поставят на службу новые технологии, искусственный интеллект, будут идти в авангарде прогресса.

Нашему государству всегда будут нужны сильные ученые, высококлассные инженеры, мудрые учителя и квалифицированные врачи.

Я возлагаю большие надежды на патриотичную молодежь, которая поведет нашу нацию вперед.

Дорогие соотечественники!

Сегодня я подробно остановился на проводимых в стране масштабных преобразованиях, обозначил важные начинания, ведущие к светлому будущему.

Нам предстоит решить все стоящие перед нами исторические задачи.

Мы непременно построим Справедливый Казахстан – благополучное общество, открывающее широкие возможности для всех граждан.

Желаю всем благополучия и успехов!

Пусть процветает наша Родина – Республика Казахстан!