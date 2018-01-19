Фото предоставлено пресс-службой КЧС МВД РК
Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана опубликовал предварительный список погибших сгоревшего пассажирского автобуса. Пока в списке названы фамилии 29 погибших в жутком ЧП Актюбинской области.
  1. Мадрахимов Хамидулло Мирзаабдуллаевич 05.12.1986
  2. Мадрахимов Хабибулло Мирзабдулло угли 13.02.1991
  3. Тураев Абдуназар Умаралиевич 10.03.1980
  4. Сулаймонов Зайниддин Жакбаралиевич 12.10.1989
  5. Мамадалиев Мамуржон Ахмаджон угли 01.09.1992
  6. Нишонов Отабек Анвар угли 16.10.1990
  7. Абдумуминов Кахрамон Абдугафур угли 16.12.1994
  8. Нишанов Акмалжон Авазбек угли 24.08.1996
  9. Умаралиев Солижон Обиджон угли 13.08.1995
  10. Сулаймонов Олимжон Мухаммаджонович 12.09.1976
  11. Хошимбаев Нурмухаммад Камолиддинович 27.05.1997
  12. Муродуллаев Боходир Акбарали угли 17.07.1998
  13. Кучкаров Элмурод Шавкатович 10.06.1996
  14. Мирсаидов Мирзохид Миркомилович 30.08.1981
  15. Назаров Маъмуржон Махмуджонович 27.02.1984
  16. Юлчибаев Комилжон Каримович 10.10.1980
  17. Гафуров Абдулатиф Абдумуталович 03.10.1977
  18. Хамраев Иброхимжон Исмаилович 20.09.1984
  19. Зарипов Ахмаджон Икромович 25.01.1980
  20. Абдуллажанов Исмоилжон Эгамберди угли 14.05.1998
  21. Имомадиев Вохиджон Вакосхонович 10.07.1987
  22. Эсанов Абдувохид Абдуразокович 15.03.1979
  23. Хатамов Кахрамон Абдуллажонович 27.05.1986
  24. Сотволдиев Алишер Абдураимович 14.08.1976
  25. Рахмонов Омонулло Уктамжон угли 17.08.1997
  26. Валиев Мухаммадризо Бокибой угли 31.10.1996
  27. Хусниддинов Мухамадин Абдурашид угли 02.12.1998
  28. Зокиров Шохрух Тохиржон угли 07.02.1997
  29. Гофуров Вохоб Хасанович 18.04.1986
В МВД РК заявили, что опознать тела погибших сложно. По этой причине в ведомстве просят откликнуться тем, кто располагает информацией о погибших, выехавших в Казань транзитом через Казахстан. "В информации просим указать номер сотового телефона выехавших лиц, а также любую другую дополнительную информацию (особые приметы, включая наличие зубных протезов, имплантов, ранее перенесённых переломов костей, номер паспорта, его копию, фотографию и т.д.", – сообщил официальный представитель МВД Алмас Садубаев. Автобус марки "Икарус" (марку в КЧС МВД РК тоже назвали по предварительной информации, подтверждения ещё нет) с 55 пассажирами и двумя водителями направлялся из Узбекистана в Россию. По предварительной версии, в автобусе замкнуло проводку, после чего авто загорелось. В автобусе находились 57 человек, 52 из которых сгорели заживо.  