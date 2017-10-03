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Социум

Орал қаласы бойынша жер кезігінде 71 мыңға жуық адам тұр

Оларға тиісті жер телімдерін табыстау үшін «Нұрлы жер» бағдарламасы бойынша кешенді жоспар әзірленіп жатыр. Оған сай Круглоозерный ауылы маңынын жер беру қарастырылып отыр. Бұл жөнінде шаһар басшысының БАҚ өкілдерімен кездесуінде айтылды. Орталық коммуникациялар қызметінде қала әкімі Мұрат Мұқаев тілшілер алдында атқарылған жұмыстардың есебін беріп, қойылған сауалдарға жауап қатты. Облыс орталығының даму жағдайына тоқталып, жолдар мен тұрғын үйлер құрылысы, жолаушы көліктерінің қызметін жетілдіру мәселелері жөніндегі ақпаратты ортаға салды. Шаһар басшысының айтуынша, азаматтарға тұрғын үй салу
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Орал қаласы бойынша жер кезігінде 71 мыңға жуық адам тұр
Оларға тиісті жер телімдерін табыстау үшін «Нұрлы жер» бағдарламасы бойынша кешенді жоспар әзірленіп жатыр. Оған сай Круглоозерный ауылы маңынын жер беру қарастырылып отыр. Бұл жөнінде шаһар басшысының БАҚ өкілдерімен кездесуінде айтылды. Орталық коммуникациялар қызметінде қала әкімі  Мұрат Мұқаев тілшілер алдында атқарылған жұмыстардың есебін беріп, қойылған сауалдарға жауап қатты. Облыс орталығының даму жағдайына тоқталып, жолдар мен тұрғын үйлер құрылысы, жолаушы көліктерінің қызметін жетілдіру мәселелері жөніндегі ақпаратты ортаға салды.
Шаһар басшысының айтуынша, азаматтарға тұрғын үй салу үшін жер телімін беру мәселесі өзекті күйінде қалып отыр. Кезек бойынша тегін жер телімін беру 2012 жылы тоқтатылды. Ал кезекте тұрған оралдықтардың саны бүгінде жетпіс бір мыңға жуықтады. Заңға сәйкес жер телімдері барлық инженерлік желілердің құрылысы толық аяқталған соң ғана берілуі тиіс. Қазіргі таңда «Нұрлы жер» бағдарламасы бойынша Круглоозерное ауылдық округі аумағында инженерлік желілердің (газ, электр жарығы, су, жол) және әлеуметтік нысандардың (мектеп, балабақша, емхана, спорттық кешен) құрылысына қатысты жобалық құжаттар дайындалуда. Яғни, барлық инфрақұрылымның құрылысы аяқталғаннан кейін мыңға жуық жер телімі кезекте тұрған азаматтарға беріледі. -«Мемлекеттік жеке меншік әріптестік бойынша Гагарин көшесі 1 үйдің орнына 126 пәтерлік тұрғын үй тұрғызылады, қазір «Караванный путь» ЖШС құрылыс жұмыстарын бастап кетті. Оған қоса Құрманғазы көшесі 198 үйдің орнына 64 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысын «ҚазХол» ЖШС қолға алды. Ғұмар Қараш көшесі 33/1 және Құрманғалиев көшесі №3 үйлердің тұрғындарымен келіссөздер жүргізілуде»,- дейді қала әкімі. Ағымдағы жылы он екі мыңнан астам адамның спортпен шұғылдануына мүмкіндік беретін жиырма көп функционалды спорт және балалар ойын алаңдары салынса,  келер жылы олардың қатары тағы жиырма екі алаңмен толығуы тиіс. Шаһарымыз біртіндеп ақылды қалаға айналмақ. Жыл соңына дейін қалада жолаушы көліктерінің ақысын СМС хабарлама арқылы төлеу жүйесі енгізіледі. Биыл 72 шақырым көлік жолын жөндеуге  8 млрд. теңге бөлінген болатын. Мұрат Мұқаев Оралды еліміздегі ең әсем және таза қалаға айналдыру үшін бар күш жігерін жұмсайтыны мәлімдеді. Алдағы жылы қалада 16 көп қабатты тұрғын үй салып, 1800 отбасыға пәтер кілтін табыстау жоспарлануда.
Арман КУРМАНАЛИЕВ

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