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Социум

Орал қаласында апатты үйдің тұрғындарына жаңа пәтерлердің кілті табысталды

Салынғанына 60 жылдай болған Ғарифолла Құрманғалиев көшесі 3 мекен-жайындағы тұрғын үйдің бір бұрышы сөгіліп, құлаудың шақ алдында тұрған болатын. Ұзақ жылдар бойы баспаналары опырылып түседі ме деп қауіптеген тұрғындарға билік өкілдері үлкен қуаныш сыйлады. Айта кетейік, тұрғындар жаңа үйге «Мемлекеттік жеке әріптестік» бағдарламасы аясында ие болып отыр. Ғарифолла Құрманғалиев көшесі 3 мекен-жайындағы 2 қабатты тұрғын үйді тек 2016-жылы «Құрылыс консалтинг» АҚ техникалық қорытындысына сай апатты деп таныды. Енді үйіміз опырылып құлайды ма деп қауіптеніп, талай табалдырықты тоздырған тұрғында
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Орал қаласында апатты үйдің тұрғындарына жаңа пәтерлердің кілті табысталды
Салынғанына 60 жылдай болған Ғарифолла Құрманғалиев көшесі 3 мекен-жайындағы тұрғын үйдің бір бұрышы сөгіліп, құлаудың шақ алдында тұрған болатын. Ұзақ жылдар бойы баспаналары опырылып түседі ме деп қауіптеген тұрғындарға билік өкілдері үлкен қуаныш сыйлады. Айта кетейік, тұрғындар жаңа үйге «Мемлекеттік жеке әріптестік» бағдарламасы аясында ие болып отыр.
Ғарифолла Құрманғалиев көшесі 3 мекен-жайындағы 2 қабатты тұрғын үйді тек 2016-жылы «Құрылыс консалтинг» АҚ техникалық қорытындысына сай апатты деп таныды. Енді үйіміз опырылып құлайды ма деп қауіптеніп, талай табалдырықты тоздырған тұрғындардың жағдайына алаңдаған билік тез арада оңды шешім шығарып, дән риза қалды. -«Мен осы үйде тұрғалы бері пәтерімізді жөндеп ұстап, күтіп келеміз. Бірақ сыртқы қабырғасы бізге әл бермеді. Амалсыз биліктен көмек сұрадық. Ұзақ күтуге тура келгенімен қазір кілтін қолымызға алдық. 60 шаршы метрден астам аумағы бар пәтер беріліп отыр. Ішкі жұмыстары толық бітпеген, қабырғаларын бояп қойған, әрі қарай өзіміз ретке келтіріп, коммуналдық желілерді тартқызамыз. Пәтер 6-шы қабаттан берілді»,-дейді үй тұрғыны Роза Иденова. Наталья Рыбалкина есімді азаматша биыл барлық қорқыныштары артта қалатынына қуанышты. Себебі жылдағыдай қыс бойы қатты боран мен желде үрейленіп отырмайды. -«Бұрын дауылды ескерту жарияланған күндері бір адам түнімен төбенің опырылып, қабырғаның құлап қалмауын қарап, қарауылда тұрса, енді жанға жайлы су жаңа пәтерге қоныс теуіп, алаңсыз ұйықтайтын болдық»,- дейді Наталья Рыбалкина. Жаңа үйдің кілті тұрғындарға «Мемлекеттік жеке серіктестік бағдарламасы» арқылы қысқа мерзімде табысталып отыр. Бірақ олар әдеттегідей өз үйлерінің бұзылып, орнына жаңа үй салынуын күтіп жүрмейді. -«Тұрғындарға кілті табысталды. Себебі олар тап сол үйдің мекен-жайынан басқа орынға көшуге келісті. Сергей Тюленин көшесінің бойынан жаңадан салынған үйге көшетін болады. Барлығы 8 пәтер. Ал мердігер ескі үйді бұзып, орнына жаңа бірнеше қабатты тұрғын үй салады»,-дейді Орал қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің сектор меңгерушісі Асхат Аманжолов. Орал қаласында бүгінде 42 апатты үй бар. 2015-жылдан бері мемлекеттік жеке әріптестік бағдарламасымен осы апатты үйлерді жою жұмыстары жүріп жатыр. Қазірге дейін қалада 6 үй бұзылып, олардың орнында 4 жаңа үйдің құрылысы жүріп жатыр. Жақында ғана Депо көшесінің бойынан бір үй қолданысқа берілген болатын.
Арман КУРМАНАЛИЕВ

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