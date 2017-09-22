Орал қаласында авто көлік жолдарын жөндеуге тұңғыш рет жаңа технология қолданылуда
Соның арқасында жол құрылысының сапасы бұрынғымен салыстырғанда жоғары, берік болады деп күтілуде. Мамандар бұл әдіс жол сапасының жоғары әрі берік болуына септігін тигізеді дейді. Биыл шаһарымызда жоспарланған 67 көшенің 41-і жөнделіп аяқталыпты. Айта кетейік осы мақсатқа 9 млрд.тай қаражат бағытталған болатын. Жаңа технологиямен салынған жол 10 жыл мерзімге дейін қызмет етеді деп кептілдік берілген. Биыл қалада ұзындығы 71 шақырым болатын 67 көшенің жолын жөндеу жоспарланса, оның қазір 43-інде жұмыс біткен. Қазір тағы 5 көшеде жөндеу аяқталуға таяп қалған. 13 көшеде атқарылу үстінде, ал 6 кө