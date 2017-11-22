Орал қаласында цифрландыру мәселесі талқыланды
«Цифрлы Қазақстан» бағдарламасын дамытудың 4 бағыты бойынша өңірде жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Орал, «Ақылды қала» жобасын іске асырып отырған еліміздегі екінші шаһар. Ондағы мақсат технология жетістіктерін пайдалану арқылы тұрғындар үшін қолайлы жағдай туғызу және энергия көздерін үнемдеу, құқықбұзушылық деңгейін төмендету. - Ең алдымен ашықтықты қамтимыз. Адамдар ақшасының қайда жұмсалып жатқанын білуі тиіс. Сонымен бір уақытта қызмет көрсету сапасы артады. Осы орайда бірінші қоғамдық тасымалды, екінші мектептерді, үшінші Пәтер иелері кооперативтерінің қызметін цифрландыру күнтәртібіндегі м