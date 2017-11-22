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Социум

Орал қаласында цифрландыру мәселесі талқыланды

«Цифрлы Қазақстан» бағдарламасын дамытудың 4 бағыты бойынша өңірде жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Орал, «Ақылды қала» жобасын іске асырып отырған еліміздегі екінші шаһар. Ондағы мақсат технология жетістіктерін пайдалану арқылы тұрғындар үшін қолайлы жағдай туғызу және энергия көздерін үнемдеу, құқықбұзушылық деңгейін төмендету. - Ең алдымен ашықтықты қамтимыз. Адамдар ақшасының қайда жұмсалып жатқанын білуі тиіс. Сонымен бір уақытта қызмет көрсету сапасы артады. Осы орайда бірінші қоғамдық тасымалды, екінші мектептерді, үшінші Пәтер иелері кооперативтерінің қызметін цифрландыру күнтәртібіндегі м
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Орал қаласында цифрландыру мәселесі талқыланды
«Цифрлы Қазақстан» бағдарламасын дамытудың 4 бағыты бойынша өңірде жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Орал, «Ақылды қала» жобасын іске асырып отырған еліміздегі екінші шаһар. Ондағы мақсат технология жетістіктерін пайдалану арқылы тұрғындар үшін қолайлы жағдай туғызу және энергия көздерін үнемдеу, құқықбұзушылық деңгейін төмендету.
- Ең алдымен ашықтықты қамтимыз. Адамдар ақшасының қайда жұмсалып жатқанын білуі тиіс. Сонымен бір уақытта қызмет көрсету сапасы артады. Осы орайда бірінші қоғамдық тасымалды, екінші мектептерді, үшінші Пәтер иелері кооперативтерінің қызметін цифрландыру күнтәртібіндегі маңызды мәселелер деді, - облыс әкімі Алтай Көлгінов. Осы орайда қалада электронды кооператив жүйесі қарқынды енгізіле бастады. Мәселен, «Пост кз» жобасы Пәтер иелері кооперативтеріндегі қаржының қайда, қалай жұмсалғанын бақылауға мүмкіндік береді. Бұған қоса қауіпсіздікті қамту мақсатында аула-көшелерде бейнебақылау жүйесі жаппай орнатылуда. - Бір камера подьездің сыртына, екіншісі ішіне қондырылады. Мұның артықшылығы тұрғындар онлайн режимінде кіреберістегі жағдайды көре алады. Егерде қандай да бір ұрлық-қарлық, бұзақылы орын алса бейнетаспаны Қазақстелекомнан алу мүмкіндігі де қарастырылған. Жыл соңына дейін 600 подьезге бейнебақылау жүйесін орнатамыз дейді, - Орал қаласының әкімі Мұрат Мұқаев. Цифрландыру аясында іске асқан емханалардағы электронды кезек, бүгінде ем алуды едәуір жеңілдетті. Қазір тұрғындар ұзын-сонар кезекте тұрмайды, әрі үйінде отырып-ақ дәрігердің қабылдауына жазыла алады. Сондай ақ салаға енгізілген тың технологиялар жедел жәрдемнің науқасқа жету мерзімін 12 минуттан 9 минутқа қысқартты. Тың технологиялар балабақша кезегінің ашықтығын да қамитын болады. Яғни балдырғанды қабылдау адамды қатыстырмай, автоматты түрде іске асады. Бұл жүйе қаңтардан бастап күшіне енгелі отыр. - Бұл жүйе арқылы азамат кезегін біле алады. Әрі өз кезегі туралы тиісті хабарлама алып тұрады. Сондай ақ жүйе автоматты түрде босаған орынды анықтап отырады. Бастысы бұл ашықтық дейді, - Орал қаласы әкімінің орынбасары Мирболат Нұржанов. Бірыңғай есеп-шот орталығын құру да маңызды міндет деді, - облыс әкімі. Өйткені ол арқылы барлық қызметтерді электронды түрде төлеуге мүмкіндік туады. - Әдетте тұрғындар, соның ішінде зейнеткерлер коммуналдық ақыны төлеу үшін ұзақ уақыт кезек күтеді. Ал кейбіреулер осы үшін жұмысынан сұранып кетеді. Бұл біраз қиындықтар тудырады. Егер бірыңғай есеп-шот орталығын құрып, қызмет төлеуді электорнды жүйеге көшірсек, бұл ең алдымен тұрғындарға қолайлы. Екіншіден төлем жүйесінің ашықтығын қамтуға сеп болады дейді, - облыс әкімі. «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасының тағы бір бағыты, ауыл-аймақты кең жолақты интернетпен қамтамасыз ету. Бүгінде дәл осындай байланысты 7 аудан орталығы мен 48 ауыл пайдаланады. Алда сапалы ғаламтор желісін 129 елді мекенге жеткізу жоспарланып отыр. Жиын соңында өңір басшысы жауапты тұлғаларға цифрландыру бағытындағы жұмыстарды жетілдіруді тапсырды.
Арман КУРМАНАЛИЕВ

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