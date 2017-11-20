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Социум

Орал қаласында әлеуметтік қорғау саласындағы өзгерістер талқыланды

Келер жылдың басынан халықты әлеуметтік қорғау бойынша кейбір өзгерістер орын алмақ. Бұл, «100 нақты қадам» Ұлт Жоспары негізінде іске асады. Жаңашылдықтарға облыстың әлеуметтік қамсыздандыру саласы қандай дәрежеде дайын? Әзірлік жұмыстарының барасы қалай? Осы және өзге де мәселелер сала өкілдерінің басын қосқан алқалы жиында талқыланды. Жаңа жылдан бастап атаулы әлеуметтік көмек алушылар үшін кедейшілік шегі ең төменгі күнкөріс деңгейінің 50 пайызын құрайды. Бұрын 40 пайыз болатын. Өлшемнің өсуі, үш жәрдемақыны біріктірудің нәтижесі. Сондай ақ аз қамтылған отбасы мүшелерін жұмысқа орналастыру
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Орал қаласында әлеуметтік қорғау саласындағы өзгерістер талқыланды
Келер жылдың басынан халықты әлеуметтік қорғау бойынша кейбір өзгерістер орын алмақ. Бұл, «100 нақты қадам» Ұлт Жоспары негізінде іске асады. Жаңашылдықтарға облыстың әлеуметтік қамсыздандыру саласы қандай дәрежеде дайын? Әзірлік жұмыстарының барасы қалай? Осы және өзге де мәселелер сала өкілдерінің басын қосқан алқалы жиында талқыланды.
Жаңа жылдан бастап атаулы әлеуметтік көмек алушылар үшін кедейшілік шегі ең төменгі күнкөріс деңгейінің 50 пайызын құрайды. Бұрын 40 пайыз болатын. Өлшемнің өсуі, үш жәрдемақыны біріктірудің нәтижесі. Сондай ақ аз қамтылған отбасы мүшелерін жұмысқа орналастыру, кәсіп ашуына қолдау таныту шаралары қарастырылған. Бұл, әлеуметтік келісімшарт жасасу арқылы іске асады. Егерде мұндай мүмкіндіктен бас тартса жәрдемақының жартысы кесіледі. Екінші рет қайталанса жәрдемақыдан толықтай айырылады. - Жаңа заңның мақсаты жұмыссыздарды еңбекпен қамтып, сол арқылы табысын арттыру. Осылайша кедейлік деңгейден шығуына атсалысу. Бұл бағытта өңірде үш жылдан бері іске асып келе жатқан «Өрлеу» бағдарламасы нәтиже беруде. Бүгінгі күнде бағдарламаға 2807 адам қатысып, тиісті көмекке ие болды дейді, - Әлеуметтік көмек бөлімінің басшысы Қайырғали Нәдірғалиев. Келер жылдан бастап жұмыс іздеп, әлеуметтік қолдау сұрағандар әлеуметтік қорғау бөлімдері емес жұмыспен қамту орталықтарына жүгінетін болады. Мұның өзі аталған орталықтардың техникалық мүмкіндіктерін арттыруды талап етеді. Өйткені аудандарды айтпағанда, қаланың өзіндегі нысандардың жағдайы талапқа сай емес. - Біз қазірдің өзінде Жұмыспен қамту орталықтарын ғимаратпен қамту мәселесін ойластыруымыз керек. Сондықтан жыл соңына дейін оңтайлы ғимарат табу, қала және аудан әкімдері алдында тұрған басым бағыт. Өйткені азаматтар жанға жайлы жағдайда қызмет алуы тиіс. Ал орталықтарды электронды табло, қажетті техника және жиһазбен қамту мәселесі жыл басында қолға алынады деді, - облыс әкімінің орынбасары Бибігүл Қонысбаева. Орталықтарды кадрмен қамту да тіптен түйткілді мәселе. Өйткені олардың барлығында қазірдің өзінде маман жетіспеушілігі байқалады. Ал 150 ауылдық округке небәрі 89 әлеуметтік көмекші қарастырылған. - 2011 жылы облыстағы жұмыспен қамту орталықтарының штаты қандай болса, қазір де сол қалпы. Тек Қаратөбе ауданы мен Орал қаласында ғана өзгеріс болды. 2017 жылы Қаратөбе бір адам, қалада 17,4 адам қосылған. 2011 жылмен салыстырғанда көрсетілетін қызмет түрлері де еселеп артып отыр. Тиісінше жұмыс жүктемесі көп дейді, - БҚО Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Қалияр Айтмұхамбетов. Мәселе, әзірге әлеуметтік қорғау бөлімдерінен мамандарды бөлу арқылы шешілмек. Кейін кадр көлемін ұлғайту қарастырылады.
 
Арман КУРМАНАЛИЕВ

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