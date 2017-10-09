Орал қаласында «Дәстүр» көпшілік-мәдени шарасы ұйымдастырылды
Аталмыш мереке қазақ халқынының бағзыдан заманнан келе жатқан әдеп-ғұрыптарын өскелең ұрпаққа насихаттауға бағытталған. Мәдени шараға байланысты жаңа алаңда өңіріміздің студенттері қазақтың салт-дәстүрінен көрініс қойып, әдет-ғұрыпты жаңғыртуға үлес қосты. Ал облысымызға қарасты барлық аудан өкілдері киіз үй тігіп, ұлттық тағам түрлерін мерекеге келушілердің назарына ұсынған еді. Облыс орталығында тұңғыш рет оздырылған шара Ақжайық өлкесінде Қазақстан халқы Ассамблеясынының мұрындық болуымен «Этностар күні» аясында өтуде. Аталмыш мереке қазақ халқының әдет-ғұрыптарын сақтап, ұрпаққа аманаттау