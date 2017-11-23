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Социум

Орал қаласында кәсіби-техникалық колледждердің облыстық форумы өтті

Алдымен өткен көрмеде өңірдің кәсіптік оқу орындары жеткен жетістіктерін паш етті. Ақсай колледжі бірнеше жылдан бері Қарашығанақ кенішін орта буын мамандармен қамтып отыр. Әсіресе оқушылардың тәжірибесін шыңдадуда қамтуда аудандағы ірі кәсіпорындарымен берік байланыс орнатқан. - Бізден жылына жүзден астам түлек түлеп ұшады. Оқушыларды 9 сыныптан соң қабылдап, негізгі төрт мамандық бойынша үйретеміз. Түлектерімізге деген сұраныс жоғары. Оқуын тәмамдағандар Қарашығанақ кеніші мен аудандағы ірі кәсіпорындарда жұмыс істеуде дейді, - Ақсай инженерлік-экономикалық колледжі директорының орынбасары Ы
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Орал қаласында кәсіби-техникалық колледждердің облыстық форумы өтті
Алдымен өткен көрмеде өңірдің кәсіптік оқу орындары жеткен жетістіктерін паш етті. Ақсай колледжі бірнеше жылдан бері Қарашығанақ кенішін орта буын мамандармен қамтып отыр. Әсіресе оқушылардың тәжірибесін шыңдадуда қамтуда аудандағы ірі кәсіпорындарымен берік байланыс орнатқан.
- Бізден жылына жүзден астам түлек түлеп ұшады. Оқушыларды 9 сыныптан соң қабылдап, негізгі төрт мамандық бойынша үйретеміз. Түлектерімізге деген сұраныс жоғары. Оқуын тәмамдағандар Қарашығанақ кеніші мен аудандағы ірі кәсіпорындарда жұмыс істеуде дейді, - Ақсай инженерлік-экономикалық колледжі директорының орынбасары Ырысгүл Суйсанова. Қазіргі техникалық және кәсіптік білім беру саласының алдында тұрған басты міндет, оқуын тәмамдаған түлектердің талапқа сай жұмысқа орналасуын қамтамасыз ету. Бұл білім сапасын арттыру арқылы мүмкін болмақшы. Бұл істе теория мен тәжірибені ұштастырған дуалды оқыту, тиімді жүйеге айналып отыр. Бүгінде дәрістің осы түрі кәсіптік білімнің 60 пайызына жетіп отыр. - Облыстың 26 кәсіптік-техникалық колледжі мен 78 кәсіпорны арасында дуалды оқыту жөнінде өзара келісім бар. Оның аясында 1657 жас дуалды оқу жүйесін пайдаланады. Яғни колледжде практикалық, ал өндіріс орнында тәжірибелік сабақтар өтеді дейді, - БҚО Білім басқармасының кәсіптік білім және кадрларды даярлау бөлімінің бас маманы Сағынбак Жұмагереев. Бүгінде облыстың 38 колледжінде 19 мыңнан астам жас білім алып жатыр. Олар кәсіптік-техникалық бағыттағы 75 мамандықты меңгеруде. Осы орайда еңбек нарығындағы жедел өзгерістерге бейім, бәсекеге қабілетті кадрларды даярлауға мән берген жөн. - Бизнеске табысты арттыру үшін кімдер керек? Кәсібін терең меңгерген білікті мамандар керек. Өйткені білмсіз жанмен шаруа тынбайды, құрылғылар қирайды, ісі ақсайды. Сондықтан педагогтар алдында үлкен жауапкершілік тұр деді, - облыс әкімінің орынбасары Ғабидолла Оспанқұлов. Форумда білім сапасын арттырумен қатар, жас мамандарды еңбекпен қамту, осы сала бойынша мемлекеттік-жекеменшік серіктестіктің мүмкіндіктерін кеңінен пайдалану мәселелері талқыланды, ұсынбалар қабылданды. Сондай ақ шара соңында бірқатар колледждер мен кәсіпорындар және Кәсіпкерлер палатасы үш жақты келісімге қол қойды. Мақсат жас өрендерді өндірістік тәжірибемен қамтып, жұмысқа орналасуына оңтайлы жағдай жасау.
Арман КУРМАНАЛИЕВ

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