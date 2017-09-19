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Орал қаласында «Рухани жаңғыру» музейі ашылады

Ұлттық мүддеміз бен болмысымызды айқындайтын «рухани жаңғыру» бағдарламасы батыс өңірінде қандай деңгейде жүзеге асырылуда? Елбасымыздың стратегиялық мақаласында айтылған кіші бағдарламалар мен айшықты тапсырмалар аясында нендей жобалар жоспарланған? Осы және өзге де сұрақтар М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде кеңінен талқыға түсті. Кездесуде Орал шаһары орталығынан өлке тарихы мен мәдениетінен сыр шертер «Рухани жаңғыру» музейі ашылатыны айтылды. Ұлттық болмыс пен бірегейлікті сақтай отырып, жаңашылдық және білімге ұмтылу - бұл Елбасы мақаласының басты арқауы. "
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Орал қаласында «Рухани жаңғыру» музейі ашылады
Ұлттық мүддеміз бен болмысымызды айқындайтын «рухани жаңғыру» бағдарламасы батыс өңірінде қандай деңгейде жүзеге асырылуда?
Елбасымыздың стратегиялық мақаласында айтылған кіші бағдарламалар мен айшықты тапсырмалар аясында нендей жобалар жоспарланған? Осы және өзге де сұрақтар М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде кеңінен талқыға түсті. Кездесуде Орал шаһары орталығынан өлке тарихы мен мәдениетінен сыр шертер «Рухани жаңғыру» музейі ашылатыны айтылды. Ұлттық болмыс пен бірегейлікті сақтай отырып, жаңашылдық және білімге ұмтылу - бұл Елбасы мақаласының басты арқауы. " Біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз белгілі, ол – әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу. Аталған екі жаңғыру процесінің де нақты мақ¬сат-міндеттері, басымдықтары мен оған жет¬кізетін жолдары бар. Мен көздеген жұмыс¬тары¬мыздың бәрі дер уақытында және барынша тиімді жүзеге асарына сенімдімін. Бірақ, ойлағанымыз орындалу үшін мұның өзі жеткіліксіз. Мақсатқа жету үшін біздің санамыз ісімізден озып жүруі, яғни одан бұрын жаңғырып оты¬руы тиіс. Бұл саяси және экономикалық жаң¬ғыру¬ларды толықтырып қана қоймай, олардың өзегіне айналады. Рухани жаңғыру тек бүгін басталатын жұмыс емес. Біз Тәуелсіздік кезеңінде бұл бағытта бірнеше ауқымды іс атқарды", деп атап өткен президент. Тәу етер егемендігіміз нығайып, дамыған елге айналуымыз үшін әр қазақстандық өз үлесін қосуы қажет. Себебі тек осылайша ғана еліміз рухани тұрғыда жаңғырмақ. Асқан көрегенділік пен даналықпен қабылданған бұл стратегияда ұлтқа да, тілге де, мәдениетке де сүйіспеншілік ерекше айқындалады. Бұл бағдарламаны іске асыру үшін еліміздің әр өңірінде жобалық кеңсе құрылған-ды. Бағдарлама шеңберінде Батыс өңірінде 5 жылға арналған 20 жоба мен 100-ге тарта кіші жоба жоспарланған. Аймақтағы екі тарихи нысан республикалық картаға енді. Осы рухани жаңғыру мақаласын жүзеге асыру барысын талқылау мақсатында Махамбет батыр атындағы оқу ордасында дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Алқалы жиынға Евразиялық интеграция институты басшысы Ғани Сақтағанұлы арнайы қатысты. Облыс әкімі Алтай Сейдірұлы Көлгіновтің тізгіндеуімен өткен салиқалы басқосу барысында атқарылар істер мен жоспарға алынған жобалар сөз болды. Өңір басшысының айтуынша, жуырда шаһар орталығында «Рухани жаңғыру» атты музей ашылады. 4 бөлмеден тұратын нысан өлке тарихы мен мәдениетінен сыр шертпек Шара барысында сөз алған Ғани Сақтағанұлы оқытушылар қауымына «жаңғырту» ұғымының мән-мағынасын түсіндіріп, пікір алмасты. Ал жиын соңы евразиялық интеграция институты мен БҚМУ арасындағы екі жақты келісімшартқа қол қоюмен қорытындыланды.
Арман КУРМАНАЛИЕВ

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