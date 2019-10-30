Орал қаласында «Zhas project» бағдарламасы аясында 51 жоба жұмыс жасап жатыр
Биыл өңірде әлеуметтік аз қамтылған топтарға көмектесемін деген жастарға арналып, 1 миллион теңгеге дейін грантттар берілген болатын. Қатысушылардан 700-ден астам өтініш келіп түскен. Осы гранттарды 221 батыс қазақстандық иеленді. Олардың арасында 203 жоба қатысушысы жұмыстарын жалғастырып, әлеуметтік аз қамтылған топтағы жандарға көмектесіп жатырғаны анықталды. -«Жобаны үйлестіруде əлеуметтік жағдай ескеріледі. Аз қамтылған, көп балалы отбасы мүшелеріне қолдау бар. Ересектер де өз жобаларын жүзеге асыра алады»,-дейді «Zhas project» жобасының өңірлік үйлестірушісі Оралбек Жандауов. -«Мен өзімн