Орал қаласында жас сарбаздарды атап өтті
Облыстық студенттік құрылыс және «Жасыл ел» жастар еңбек жасақтарының 2017 жылғы еңбек маусымы аяқталды.Биыл өңірде студенттік құрылыс және «Жасыл ел» еңбек жасақтарының құрамында 1300-ден астам сарбаз еңбек етті. Салтанатты шарада құттықтау сөз сөйлеген Батыс Қазақстан облысының жастар саясаты мәселелері басқармасы басшысы Аян Сакошев арнайы аталымдар бойынша студенттерді марапаттады. Студенттік құрылыс жасақтарының құрамында еңбек еткен Абылай Қонысбаев «Үздік командир», Гүлнара Мырзабаева «Үздік сарбаз» аталымдарымен марапатталып, оларға арнайы статуэтка табысталды. «Үздік жасақ» болып Маха